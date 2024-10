Muere a los 52 años el rapero Kaseem Ryan, conocido como Ka

Nueva York, 15 oct (EFE).- El rapero neoyorquino Ka, cuyo verdadero nombre era Kaseem Ryan, ha fallecido a los 52 años en la ciudad de Nueva York por causas que se desconocen, informó su esposa, Mimi Valdés, en un mensaje en Instagram.

"Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de Kaseem Ryan (1972-2024), el rapero y productor conocido como Ka", escribió Valdés en Instagram, quien confirmó que el fallecimiento se produjo ayer.

"Nacido y criado en Brownsville, Brooklyn (Nueva York), Ka vivió una vida de servicio a su ciudad, a su comunidad y a su música", explicó su esposa en el mensaje, en el que no informa de las causas de su muerte que se produjo, según dijo, de "forma inesperada".

Además de cantante, el rapero era un veterano bombero que llevaba 20 años en el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York y "arriesgó su vida para proteger a sus conciudadanos", precisa el mensaje.

El músico compaginaba su carrera musical con la de bombero y llegó a ascender al rango de capitán en este cuerpo y fue uno de los primeros "en responder el 11 de septiembre de 2001 durante los ataques (terroristas) contra el World Trade Center", según su esposa.

"Deja un legado extraordinario como artista discográfico" -subraya el post-, "incluidos once álbumes como solista autoeditados".

Según medios especializados, Ka había lanzado su álbum más reciente, 'The Thief Next to Jesus', en agosto pasado. Había comenzado en la música como miembro fundador del grupo Natural Elements en 1993 junto a Charlemagne, Howie Smalls, Dante Pachino, The InTIMidator y G-Blass.

En 1995, también formó el dúo Nightbreed con el fallecido rapero Kev. EFE