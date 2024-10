Leire Martínez, primeras palabras tras su adiós a La Oreja de Van Gogh: "Yo misma lo contaré"

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada". Este es el comunicado con el que La Oreja de Van Gogh anunciaba este lunes, a través de sus redes sociales, que su vocalista Leire Martínez dejaba el grupo.

Un impactante adiós después de 17 años juntos en el que no se aclaraba quién ha tomado la decisión de separar sus caminos y que provocaba que no tardasen en surgir todo tipo de especulaciones acerca de un posible regreso de Amaia Montero a la banda que dejó en 2007 para comenzar su carrera en solitario, coincidiendo con la salida de Leire.

El programa 'Ni que fuéramos' ha arrojado más luz sobre este asunto y ha asegurado que la cantante donostiarra -que reapareció el pasado julio en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu después de dos años alejada de los escenarios por sus problemas de salud- ya tendría firmado un concierto con LODVG para el año 2025, dejando entrever que este habría sido el motivo de más peso del abrupto adiós de Leire al grupo.

Según '20 minutos' la cantante navarra estaría muy disgustada y, aunque sentía que su tiempo en La Oreja estaba llegando a su fin, nunca pensó que el desenlace iba a llegar tan pronto. Como apunta el diario, habría "tensión, pena y mucho desgarro', y Leire se estaría planteando enviar su propio comunicado a los medios de comunicación para contar su versión de la separación.

Tras varias horas en completo silencio, la ya excantante de la banda de pop reaccionaba al anuncio de sus hasta ahora compañeros de La Oreja de Van Gogh y lo hacía con unas contundentes palabras: "Corazón, el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado" ha expresado en un mensaje que ha enviado a Mar Montoro y que la locutora, amiga de la artista, ha contado en el programa 'Juntos' de Telemadrid. "Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea. Pero por el momento no tengo mucho que decir", ha zanjado Leire, dejando entrever que más pronto que tarde revelará qué ha pasado y quién tomó la decisión de separar sus caminos tras 17 años juntos.