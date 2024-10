Scaloni: "Bolivia tiene sus armas y es un rival a tener en cuenta"

Buenos Aires, 14 oct (EFE).- Lionel Scaloni ponderó a Bolivia, rival de este martes por la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, y si bien no confirmó el equipo para este partido afirmó que se manejan variantes para el once inicial del encuentro que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

"El viaje de vuelta fue bastante cansador. Recién ayer pudimos hacer algo con todos los jugadores y hoy tendremos el entrenamiento final para definir el equipo. Valoramos la posibilidad de que jueguen Lautaro (Martínez) y Julián (Álvarez), pero también puede jugar un delantero solo. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Alexis (Mac Allister) ayer entrenó normal. Hoy tomaremos la decisión de si está para jugar. Lo sabremos después del entreno”, señaló el entrenador en una conferencia de prensa realizada en el Predio Lionel Andrés Messi de la localidad bonaerense de Ezeiza.

"Tenemos el máximo respeto hacia Bolivia, vienen bien, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Probablemente en algún momento del partido ellos puedan tener la pelota. Bolivia tuvo un cambio de entrenador que les hizo bien. Juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. Tienen 5 centrocampistas de buen pie. Tienen sus armas y hay que estar atentos. Tenemos que estar preparados para eso”, añadió el técnico con respecto al rival de este martes.

"La predisposición de los jugadores fue muy buena. AFA hizo todo lo posible. El viaje a Venezuela fue traumático y cansador, pero ya pasó y dentro de todo, fue positivo. No me preocupa no ganar por dos partidos. Es normal que todos quieran ganarnos. Creo que siempre fue así y que seguirá pasando”, agregó como evaluación de la fecha anterior ante Venezuela.

En la antesala del viaje desde Miami a Maturín, Valentín Carboni sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, en relación a este punto, el conductor del campeón del mundo enfatizó: “No había terminado bien el entrenamiento y no pensábamos que sería algo grave. Lamentablemente la lesión se confirmó y esperamos que se recupere. Walter (Samuel) habló con él y tras la fecha FIFA, lo llamaremos para darle nuestro apoyo. Es un chico en el que tenemos esperanzas”.

En relación a las citaciones nuevas de la plantilla Albiceleste, Scaloni describió: “Las convocatorias se arman partido a partido. A los chicos también los vemos: vino Nicolás Paz porque creemos que tiene un presente muy bueno. Necesitamos que se entrenen con nosotros. Iremos trayendo jugadores en base a lo que consideremos".

Con respecto a la posibilidad de que Lautaro Martinez logre el Balón de Oro, el seleccionador Albiceleste dijo: “Ha hecho un año espectacular. Hizo el gol en la final y fue el goleador de la Copa (América). Merece más que nadie el Balón de Oro. Ojalá se le pueda dar. Lo aprecio un montón".

"Llevamos mucho tiempo compitiendo, jugando y tratando de inculcar en nuestra gente el sentido de pertenencia por esta camiseta. Al cabo del tiempo, creo que eso es lo más difícil del fútbol”, concluyó. EFE

