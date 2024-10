Morata: "Mi objetivo no es dar pena y ya estoy recuperado, con muchas fuerzas y ganas"

Murcia, 11 oct (EFE).- Álvaro Morata, capitán de la selección española de fútbol que esta semana reveló que había atravesado unos problemas de salud mental que quedarán plasmados en un documental, aseguró este viernes a su llegada a Murcia que su objetivo "no es dar pena" y apuntó que ya está "recuperado".

"Me gustaría dejar el tema. Hice un documental que ya se verá y ocho de cada diez jóvenes sufren este problema. Mi objetivo no es dar pena, llorar ni quejarme. Acepto las críticas sobre mi trabajo y no quiero que se desvíe la atención. Mucha gente lo comparte y se siente identificada y quiero dar visibilidad al asunto. Estoy recuperado, con muchas fuerzas y ganas de estar en la selección", apuntó en rueda de prensa el futbolista madrileño, actualmente en el Milán italiano.

Además, incidió en lo que ya dejó caer en su día con relación a su futuro en el equipo nacional: "En mi cabeza la Eurocopa era mi último torneo con la selección y el cuerpo me pedía disfrutar de otras cosas pero los compañeros y el míster me dijeron que siguiera, que era importante para este grupo y aquí estoy. Quiero disfrutar lo que me quede, que no sé lo que será", expresó.

Morata resaltó la visita de Dani Carvajal y Rodri Hernández, lesionados de gravedad, al grupo antes de emprender viaje a Murcia, donde la selección se enfrentará este sábado a Dinamarca en la tercera jornada de la Liga de Naciones.

"Son dos piezas fundamentales del grupo y su comportamiento explica por qué fuimos campeones este verano. Sus lesiones nos duelen en el alma y les deseamos la mejor recuperación posible. Les queremos mucho y les necesitamos", manifestó.

Por otra parte, habló de la petición de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, de revisar su contrato: "Es lo justo para un seleccionador que ganó dos competiciones e hizo historia. El míster se ganó el derecho a hablar de su situación y hay que escucharle porque es campeón de la Liga de Naciones y de la Eurocopa y es normal que diga lo que piensa con respecto a su situación y hay que reconocerle sus méritos".

Sobre el choque de este sábado lo calificó como "importantísimo" y añadió que tienen "la opción de que sea una fiesta". "Es nuestro primer encuentro como campeones de Europa en España y tenemos que hacer un buen papel ante un rival difícil".

"Creemos en nosotros mismos y el míster nos recuerda en cada entrenamiento que somos los mejores y después de que se fueran los extraterrestres necesitamos algo así", apostilló en alusión a la generación más brillante del fútbol español.

Igualmente mostró su deseo y el del grupo que lidera como capitán de seguir compitiendo al más alto nivel. "Ojalá el Mundial fuese el mes que viene o hubiera sido después de la Eurocopa. Aquí, el que entra parece que lleva tres o cuatro años en la selección y eso hay que valorarlo y los jóvenes tienen que disfrutarlo".

"Sabemos cuándo hay que ponerse serios y cuándo podemos estar de cachondeo. España tiene muchos cracks y futuro", señaló Morata, quien también tuvo palabras para Rafa Nadal un día después de que el tenista balear anunciara su retirada.

"Soy español y me siento orgulloso y qué voy a decir de Rafa Nadal cuando crecí pegado a la tele para ver sus partidos. Lo suyo no está dentro de lo normal, está hecho de otra pasta y seguro que también habrá tenido problemas parecidos a los míos y seguro que podrá dar muchos consejos. Le doy las gracias por habernos hecho disfrutar con el tenis, que en España tiene también mucho futuro", remató. EFE

