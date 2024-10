Mireia Belmonte: "Lo que nos falta en España es técnica de entrenadores"

La nadadora española Mireia Belmonte se mostró optimista con la nueva temporada ya que está cogiendo "la forma" y entrenando "mucho mejor" recuperada ya de sus problemas en los hombros, al tiempo que confió en el futuro de la natación española aunque no ve ninguna figura que sobresalga y echa de menos "técnica de entrenadores".

"Los hombros los tengo bastante bien, he estado todo el verano trabajando, es lo que ha hecho poder empezar la temporada bastante bien. Me está ayudando mucho a entrenar mucho mejor y a coger la forma más rápido", afirmó este viernes durante el MARCA Sport Weekend 2024 que se está celebrando en Málaga.

La de Badalona repasó algunos de sus grandes momentos, con sus 51 medallas internacionales y mención especial para su oro olímpico los Juegos de Rio de Janeiro 2016. "Mi vida no ha sido como una persona de mi edad normal. Me he podido perder muchas cosas, pero superando con creces las que he podido ganar. He podido viajar, conocer culturas, estar en cuatro Juegos Olímpicos, ganar una medalla, eso no lo cambiaría por nada. Repetiría todo sin ninguna duda", dijo.

Por otro lado, Belmonte recordó también su gran Mundial de Doha 2014, donde batió dos récords del mundo en apenas 45 minutos. "No tenía claro el ganar, porque mi rival en ese tiempo era Hosszu, la mejor nadadora del año, es muy completa. Me enfrenté a ella en muchas pruebas, la fui conociendo más, las dos sabíamos todo de la otra. Mi segundo 100 sabía que era el más fuerte", confesó.

"Mi deporte es justo, el crono te pone en tu lugar. Si has hecho las cosas bien te va a dar un buen resultado. Aunque a veces depende de una uña. Todo se juega en centésimas, yo gané el oro olímpico por tres centésimas. Tiene que ganar uno, a veces es injusto porque pones mucho de ti y puedes quedar segundo, como yo también quedé en algún Mundial, o puedes ganar. Puede haber algo de suerte pero te la tienes que ganar entrenando", añadió.

Por otro lado, la laureada nadadora confió en estar en el Mundial de Budapest en diciembre. "Este año tenía un reto que era ir a los Mundiales, en Singapur en julio, pero como empecé tan bien la temporada, hay Mundiales en Budapest en diciembre, 25 metros, lo intentaré. El Campeonato de España es en Madrid, con otra oportunidad de hacer la mínima", afirmó, valorando el momento de la natación española.

"En España tenemos la suerte de tener muchas instalaciones, pero lo que nos falta es técnica de entrenadores y que la gente que se dedica a ello que lo haga en cuerpo y alma. La natación requiere muchas horas, ser deportistas las 24 horas", dijo.

"No veo a nadie que pueda decir sea el futuro de la natación española. Si las cosas se hacen bien, se trabaja y hay un plan de la Federación, puede ser que haya un buen futuro. No es sólo cosa de nadadores, es de los que están detrás apoyando y ponen las facilidades para que el nadador pueda despuntar", añadió.

Por otro lado, Belmonte no quiso entrar en el debate de los mejores deportistas españoles de la historia, en una semana en la que anunciaron su retirada Andrés Iniesta y Rafa Nadal, y se confesó admiradora de Michael Phelps. Además, la catalana confesó un último año complicado, haciendo mención a la salud mental de los deportistas, pero celebró también sus éxitos pasados.

"El pasado fue un año muy duro, tenía una lesión en el hombro derecho y tenía que ir a entrenar sin mover los brazos. Mentalmente fue muy difícil pero hay psicólogos deportivos que te ayudan a llevarlo lo mejor posible. Intento ser muy positiva y sacar de lo peor, lo mejor que pueda ese día. Tiene que salir de uno mismo, tener una actitud positiva", apuntó, antes de recordar su oro olímpico y su desfile como abanderada cinco años después.

"Muchos sentimientos dentro de ti, es difícil de manejar, nunca me había pasado algo tan grande. La medalla, el himno español, en unos Juegos, fue muy bonito, dormí con la medalla. Y en Tokyo 2020 cuando fui abanderada, otro momento para recordar. Tener a toda la delegación española detrás de ti, ir con la bandera. Llevaba la mascarilla pero se me veía la sonrisa", terminó.