Exdueño de Mt. Gox defiende las criptomonedas y aboga por menos regulaciones en Japón

Tokio, 11 oct (EFE).- El empresario francés Mark Karpèles, expropietario del mercado de criptomonedas Mt.Gox, defendió este viernes este sector y criticó las regulaciones niponas aplicadas al mismo a raíz de la quiebra de su antigua empresa hace una década.

Karpèles, dueño de la que fuera en su día la mayor casa de cambio mundial del bitcóin, declaró que le "entristece" la deriva del gobierno japonés de reforzar las regulaciones sobre los mercados de esa y otras criptomonedas en una rueda de prensa organizada en el club de corresponsales extranjeros de Tokio este viernes.

El empresario francés cree que las empresas niponas que operan esos mercados se ven obligadas a "abandonar el país" porque "pierden dinero".

"Hace diez años, no me esperaba que las cosas se convirtieran en lo que son ahora, ni dentro de la empresa ni en el mundo de las criptomonedas" (...) "Me he pasado mucho tiempo pensando qué podía cambiar y mejorar", afirmó el empresario francés afincado en el archipiélago nipón, quién añadió que espera utilizar su experiencia en el sector para "atraer nuevos clientes" en su nueva empresa de intercambio.

Los clientes de Mt.Gox, la antigua compañía de Karpèles que se declaró en quiebra con una pérdida de 850.000 bitcoins, están recibiendo reembolsos parciales de cerca del 80 % o también se les ofrece la opción de obtener el dinero en efectivo. Esta última opción es menos favorable, según el propio Karpèles, y los clientes suelen rechazarla.

"Mucha gente del sector me recomendó que volviera a crear una empresa, que utilizara mis conocimientos y ayudara a través a mi experiencia", subrayó el empresario francés sobre su decisión de seguir en el sector, quién añadió la necesidad de "transparencia" para volver a ganar la confianza de la gente.

Además de hablar sobre su futuro en el sector y en el país, Karpèles "sueña" con un uso universal de las criptomonedas, donde todos los ciudadanos puedan utilizar esta nueva tecnología y tener divisas como el bitcóin en "sus carteras". EFE