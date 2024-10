BlackRock alcanza los US$11,5 billones por mercados privados

(Bloomberg) -- BlackRock Inc. atrajo un récord de US$221.000 millones en efectivo total de clientes el último trimestre, lo que llevó al gestor de fondos más grande del mundo a un máximo histórico de US$11,5 billones en activos mientras busca convertirse en una ventanilla única para acciones, bonos y, cada vez más, activos privados.

Los inversores añadieron US$97.000 millones a los fondos cotizados en bolsa y US$63.000 millones a la renta fija en general en el tercer trimestre, dijo BlackRock, con sede en Nueva York, el viernes en un comunicado. BlackRock ha captado US$360.000 millones en entradas netas totales en lo que va de año, superando los flujos netos anuales de 2022 y 2023.

BlackRock “establece un estándar alto que anticipamos que pocos pares podrán superar”, escribieron analistas de TD Cowen en una nota después de la publicación de los resultados.

La firma captó US$5.500 millones de flujos netos totales para alternativos, en comparación con salidas de US$4.200 millones de hace un año. Reportó US$170.000 millones en activos alternativos ilíquidos.

Eso aumentaría. Después de que terminó el tercer trimestre, la empresa completó su adquisición por US$12.500 millones de Global Infrastructure Partners, en un acuerdo que suma US$116.000 millones en activos del mercado privado.

Los fondos de inversión a largo plazo de BlackRock captaron flujos netos de US$160.000 millones en el período, un total que superó la estimación promedio de US$100.000 millones de los analistas encuestados por Bloomberg.

La empresa también tuvo US$61.000 millones en flujos netos hacia fondos de gestión de efectivo y del mercado monetario en el período. El ingreso operativo aumentó un 26% respecto al año anterior a US$2.100 millones.

La empresa añadió US$2,4 billones a sus activos totales en los últimos 12 meses.

BlackRock se está posicionando como un lugar único para que los clientes globales inviertan en los mercados públicos y privados. Este año se benefició del aumento de acciones y el efectivo que comenzó a fluir hacia los fondos de renta fija y privados. El índice S&P 500 subió alrededor del 5,5%. en el tercer trimestre, y los inversionistas apuestan a que la Reserva Federal no necesitará recortar agresivamente las tasas en el corto plazo para evitar una recesión.

BlackRock está en proceso de cerrar una adquisición por £2.550 millones (US$3.300 millones) de la empresa de datos de mercados privados Preqin.

La firma también está dando señales de que quiere ponerse al día en el mercado de rápido crecimiento del crédito privado, reestructurando recientemente el equipo ejecutivo sénior de su negocio global de deuda privada y estableciendo un grupo de préstamos directos. BlackRock está explorando la compra de HPS Investment Partners que podría valorar la firma de crédito privada en más de US$10.000 millones, informó Bloomberg esta semana.

Las acciones de BlackRock han subido alrededor de un 18% este año hasta el cierre del mercado del jueves, por detrás del avance del 21% del índice S&P 500.

