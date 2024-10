Ángel Cristo Jr, risas e indiferencia ante la desgarradora escena de su madre con la Policía: "Por eso me río"

Ángel Cristo Jr. continúa su vida con total normalidad ajeno a la comentadísima escena protagonizada por Bárbara Rey desquiciada y fuera de sí pidiendo ayuda a gritos a la Policía para huir de los reporteros que le preguntan por sus conversaciones privadas con el Rey Juan Carlos que han salido a la luz en los últimos días.

Ultimando los preparativos de su boda con Ana Herminia que se celebrará en tan solo una semana, el hijo de la vedette ha reaccionado con total indiferente al delicado momento que atraviesa su madre a pesar de que se dice que habría sido él quien ha filtrado las grabaciones a los medios de comunicación, e incluso en varios momentos ha sido incapaz de aguantar la risa ante las preguntas sobre el tsunami mediático en el que está inmersa Bárbara.

"No voy a hablar, por eso me río" ha asegurado despreocupado, dejando en el aire si le ha dado pena ver a su madre desquiciada pidiendo auxilio a la Policía, ni si es cierto como se ha publicado que la vedette hizo 11 copias de sus grabaciones al Emérito y las fue distribuyendo por ahí.

"No voy a decir nada. De verdad, no es divertido" ha añadido como toda respuesta a las preguntas sobre las informaciones que han salido estos días. "De verdad, es que no puedo hablar y además no voy a hablar, ya lo sabéis, y es lo mínimo que voy a hacer porque vamos andando tanto tiempo que por lo menos os digo que no voy a hablar, pero ya lo sabéis, si no hablo nunca" ha zanjado ante la insistencia del reportero intentando lograr alguna declaración sobre cómo está viendo a su madre y qué le parece que la vedette tuviese que acudir al hospital con un ataque de ansiedad.

Bebiendo un refresco y sin inmutarse ante las preguntas, Ángel tampoco ha dado ningún detalle sobre su boda con Ana Herminia, aunque sí ha confirmado que su relación con sus suegros, que llevan varios días en Madrid, es muy buena. Algo que no puede decir sobre su propia familia, a pesar de que tampoco ha desvelado si tiene miedo a ir a prisión por la posible querella de su madre, ni qué le parece que su hermana Sofía haya dicho que ojalá se pudra en la cárcel.