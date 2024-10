Venezuela apoya a Petro y critica los cargos en su contra: "No ha podido gobernar ni un día"

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha expresado su apoyo al presidente colombiano, Gustavo Petro, después de que fuera acusado por la Comisión Nacional Electoral (CNE) de irregularidades en la financiación de su campaña. "No ha podido gobernar ni un día", ha dicho el 'número dos' del chavismo. "Nosotros estaremos a favor de Petro siempre sin dobles posturas", ha dicho Cabello durante la emisión de su programa en la televisión venezolana Con el mazo dando, en el que ha dicho que entre el presidente colombiano y su antecesor, Iván Duque, no tiene nada que escoger. "Está claro, voy a apoyar a Petro", ha zanjado. No obstante, Cabello ha lamentado la "ingenuidad" de quienes creían que el "narco paramilitarismo" iba a permitir gobernar a Petro, "que le iban a entregar ese país a un presidente como él. No ha podido gobernar ni un día", ha aseverado. Cabello ha aprovechado la situación para reivindicar el triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio y ha señalado que "ojalá estas cosas sirvan para entender que contra Venezuela hay un golpe de Estado". "Lo que pasa es que aquí, está la cosa distinta para los que nos quieren dar golpes (...) Ojalá lo entendieran en Colombia y en Brasil y se dieran cuenta de cuáles eran las intenciones de lo que estaban planteando aquí", ha dicho Cabello, quien, no obstante, ha tendido la mano ambos países. "A Venezuela jamás la usarán para hacerle daño a Colombia (...) para hacerle daño a Brasil", ha remarcado. Quien también expresó su "solidaridad" con el presidente colombiano fue su par mexicana, Claudia Sheinbaum, quien empezó su rueda de prensa matutina del miércoles haciéndose eco de la "injusta" decisión de la Comisión Nacional Electoral (CNE). "Es prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo y solidaridad", dijo la presidente Sheinbaum, quien remachó que siempre que haya una "injusticia" el Gobierno mexicano se pronunciará. La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Colombia por siete votos a favor y dos en contra aprobó la apertura de una investigación contra el presidente Petro por haber excedido el techo de gasto en su campaña. Se trata de la primera vez que inicia un proceso contra una campaña presidencial por estos motivos. De acuerdo con el CNE, Petro, quien afirma que se trata de cargos infundados, se habría excedido en 1,14 millones de euros y recibió donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido explícitamente por la ley electoral.

