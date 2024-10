Torres dice que PP "va a marcar el plazo" para seguir las negociaciones de menores migrantes: "Espero que sea inminente"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que el PP "va a marcar el plazo" para seguir con las negociaciones para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a los menores migrantes de territorios con sobreocupación. "El plazo lo va a marcar claramente el Partido Popular y espero que sea inmediato e inminente", ha asegurado Torres en rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente canario, Fernando Clavijo, en la Moncloa. Así lo ha puesto de manifiesto tras suspender el PP el sábado las conversaciones con el Gobierno sobre la crisis migratoria de Canarias por "rechazar la ayuda" de la Unión Europea. En este sentido, Torres ha explicado que el plazo para continuar con los 'populares' las negociaciones "no está en la disposición ni del Gobierno de Canarias, por lo menos del presidente de Canarias, como del Gobierno de España". "Porque el que tiene que decidir si vuelve o no es el Partido Popular. Entonces, el plazo es el que nos responda al Partido Popular", ha destacado Torres para añadir que la voluntad del Gobierno es "que regrese". Asimismo, ha asegurado que el sábado contactó con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para pedirle que fuera a la reunión y decirle que no entendía por qué se levantaba. "Lo normal es que expreses tu disconformidad en las reuniones y no en los medios de comunicación", ha recalcado. EXCUSA "ABSOLUTAMENTE PEREGRINA" Así, Torres ha insistido en que la palabra está en estos momentos o la decisión está en el tejado del Partido Popular". "Sí, espero que diga que se vuelva a sentar", ha apuntado. Además, ha indicado que la excusa del PP de la suspensión de las conversaciones es "absolutamente peregrina, insuficiente para cualquier cuestión". "Porque en la vida y en la política las cosas tienen que ser coherentes", ha dicho. Precisamente, sobre el "rechazo" del Gobierno a la ayuda de la Unión Europea que denuncia el PP, Torres ha dicho que se destinaron 117 millones de euros del año 2020 para infraestructuras que se han abierto en Canarias y también el resto del territorio español, así como "refuerzos" que se han hecho con herramientas europeas como el Frontex, o por ejemplo, las negociaciones que ha tenido la ministra de Infancia, Sira Rego con la agencia de asilo. Igualmente, Torres ha llamado a alcanzar un "acuerdo de país" y ha dicho que "no es justo" que los menores lleguen y se queden en territorios que tienen mar "porque es competencia autonómica". "Porque si queremos responder a una cuestión de Estado, de país, y los partidos que quieren o aspiran a gobernar este país tienen que tener un criterio de Estado, esa carga de responder a menores dándole formación, alimentación, inclusión y que formen parte de la sociedad a la que llegan, hasta que tengan los 18 o los 21 años, tiene que ser un compromiso de todos. Y creo que eso el Partido Popular no lo ha terminado de entender o parte del Partido Popular no lo ha terminado de entender. Y parece que tampoco les pesa", ha expuesto.

