Scholz reafirma que Alemania continuará suministrando a armas a Israel

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha reafirmado este jueves que su Gobierno continuará suministrando armas a Israel, cuando se cumple ya un año del inicio de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza que deja ya más de 42.000 muertos y en medio de las acusaciones de que se podría estar cometiendo un genocidio. "Habrá más entregas en un futuro próximo", ha respondido así Scholz en el Parlamento alemán a la oposición conservadora --CDU/CSU-- que le ha reprochado no estar haciendo lo suficiente para apoyar a Israel. "Hemos suministrado armas y suministraremos más", ha zanjado. El líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, ha asegurado que durante semanas y meses, el Gobierno ha estado denegando licencias de exportación en base a las denuncias de "un gran número de empresas" que han afirmado que no se les ha tramitado los permisos. "¿Qué es esto sino negar de facto las licencias de exportación?", se ha preguntado Merz, a quien, en respuesta, le ha recordado la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, que existen acuerdos de confidencialidad de tales decisiones, además de que hay que tener en cuenta el Derecho Internacional. Entre marzo y mediados de agosto, el Gobierno alemán no aprobó ninguna exportación de armas a Israel, según las respuestas del Ministerio de Economía a las preguntas de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), si bien dicha decisión, remarcan, no responde a ningún tipo de boicot.

Compartir nota: Guardar