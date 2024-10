Rafa Nadal anuncia su retirada

Día triste para el deporte español. Rafa Nadal, nuestro deportista más importante y laureado de todos los tiempos, ha anunciado la que sin duda ha sido una de las decisiones más complicadas y meditadas de su vida, su retirada del tenis profesional a los 38 años. Será el próximo noviembre, tras disputar con España la Copa Davis en Málaga, cuando el de Manacor cuelgue la raqueta, como él mismo ha anunciado con un vídeo que ha publicado este jueves en sus redes sociales. Muy emocionado, Rafa ha compartido con sus seguidores lo que nunca les hubiese gustado escuchar porque hay leyendas que deberían ser eternas: "Me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, los últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin lesiones. Es una decisión difícil que me ha llevado tiempo tomarla" ha comenzado, reconociendo que "en esta vida todo tiene un principio y un final y este el momento indicado para poner punto final a mi carrera". Una carrera que confiesa que ha sido "larga" y "mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar" -en su palmarés figuran, entre otros títulos, 14 Roland Garros, 4 Abiertos de Estados Unidos, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia o 2 Oros Olímpicos- y a la que pondrá punto y final disputando la Copa Davis con España. "Me hace ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo porque una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004" ha asegurado. "Me siento un afortunado por todo lo que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a mis compañeros, a mis grandes rivales.. He pasado muchas horas y he vivido momentos que voy a recordar por el resto de mi vida" ha añadido, sin poder contener las lágrimas al hablar del importante papel que ha tenido su familia en su vida deportiva: "La familia lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que ha tenido que hacer para lo tuviéramos todo. Mi mujer, gracias por todo lo que has hecho. Volver a casa y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar". Una noticia que aunque esperada ha dejado desolados a sus incondicionales y ha desatado un torrente de reacciones en el mundo del deporte, que pierde a uno de los tenistas más importantes de la historia, al más laureado de nuestro país y a un deportista tan grande dentro como fuera de la pista.

