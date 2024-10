Paola Olmedo confiesa que no reconoce a José María Almoguera: "No sé nada de él, lo que piensa ni nada"

Aunque durante mucho tiempo José María Almoguera aseguró que no quería ser personaje público y que no seguiría los pasos mediáticos de otros miembros de su familia como su madre Carmen Borrego, su abuela María Teresa Campos, o su tía Terelu Campos, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad. Y cada vez más cómodo ante las cámaras, tras sentarse en el plató de '¡De Viernes!' la semana pasada, y debutar como modelo en el desfile de Félix Ramiro el pasado lunes, este viernes se verá las caras con su progenitora en el programa de Mediaset, produciéndose un esperadísimo reencuentro televisado en el que cualquier cosa puede pasar puesto que José María ha dejado claro por activa y por pasiva que por el momento no se planteaba una reconciliación con su madre a pesar de que sí que quiere que vea a su hijo Marc (1) y ejerza de abuela. Hasta ahora. Un 'cara a cara' en directo en '¡De Viernes!' al que su exmujer Paola Olmedo ha reaccionado sin disimular su sorpresa, respondiendo a la pregunta de si le ve "irreconocible" con un rotundo "exacto". "No te puedo comentar porque no sé nada de él. Que no sé lo que piensa ni nada, entonces lo siento" ha reconocido cuando le hemos preguntado a qué cree que se debe este cambio tan radical en José María. Sin embargo, y dejando claro que lo más importante es el bienestar del hijo que tienen en común, la esteticien confiesa que si "le va bien" ella está "contenta" aunque insiste en que "no tengo mucho que comentar" sobre las últimas declaraciones de su ex acercando posturas con Carmen al 'ofrecerle' la posibilidad de disfrutar de su nieto como tantas veces ha suplicado públicamente en los últimos meses. "Ya lo ha arreglado todo con su hijo, creo que ya no tengo nada que ver, no tengo nada que comentar" ha sentenciado, desmarcándose del hecho de que José María quiera ahora que su madre ejerza como abuela del pequeño. Algo a lo que, como expresa, no se opone en absoluto. Al margen de su reencuentro en '¡De Viernes!' con Carmen, el primo de Alejandra Rubio también se ha convertido en noticia después de que Adriana Dorronsoro haya revelado en 'Vamos a ver' que continuaría su relación con la joven -compañera suya en Mediaset- con la que protagonizó la portada de la revista 'Semana' el pasado mes de julio besándose apasionadamente, aunque prefieren llevar su historia de amor con discreción. Algo que a Paola no le importa en absoluto una vez que ambos han dejado claro que no hay ninguna posibilidad de reconciliación: "Mientras que sea buen padre, mira, puede tener todas las ilusiones que quiera. Venga" ha sentenciado.

