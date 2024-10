Medvedev, "decepcionado" por sus problemas físicos tras caer ante Sinner

Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El número cinco del tenis mundial, el ruso Daniil Medvedev, se confesó hoy "decepcionado" por los problemas en el hombro derecho que le lastraron durante los cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái, donde cayó eliminado a manos del número uno mundial, el italiano Jannik Sinner.

"Estoy muy decepcionado, no tanto por el resultado sino porque no pude salir ahí y seguir forjando una energía ganadora", indicó el ruso en declaraciones a la prensa tras el encuentro, avanzando que mañana se someterá a pruebas para determinar si sufre una lesión: "Espero que no sea nada grave".

De hecho, Medvedev puso en duda su participación en los tres próximos torneos a los que ya está apuntado: "Ya veremos si juego por los problemas con el hombro".

En su partido de ayer contra el griego Stefanos Tsitsipas (7-6 (3), 6-3), Medvedev tuvo que pedir la asistencia de un fisioterapeuta, algo que repitió hoy en dos ocasiones contra Sinner, ante quien no ofreció su mejor imagen (6-1, 6-4).

"No pude sacar como quería, y con Jannik el saque es muy importante porque (...) es difícil romperle el suyo. Cuando tienes dolor, no tienes la misma energía", lamentó el tenista ruso.

En cualquier caso, Medvedev tuvo palabras de elogio para su contrincante, destacando la mejora en su saque o la constancia en su rendimiento: "Es un gran jugador. Ahora mismo, él y Carlos (Alcaraz) son probablemente los mejores del mundo". EFE

