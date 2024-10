Los auditores de la UE constatan un aumento de los errores en el gasto comunitario por quinto año consecutivo

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha advertido de que el nivel global de errores en el gasto con cargo al presupuesto de la UE aumentó en el ejercicio 2023 hasta el 5,6% --frente al 4,2% en 2022 y el 3% en 2021--, lo que ha llevado a los auditores a emitir una opinión desfavorable sobre el gasto comunitario en el pasado ejercicio. Al igual que en los cuatro últimos ejercicios, los auditores concluyen que el nivel de error era material y generalizado y han emitido una opinión desfavorable sobre el gasto de la UE en 2023. El 64,4% de los gastos auditados se consideraba de alto riesgo, lo cual supone un descenso con respecto al 66% de 2022 y un leve aumento sobre el 63,2% de 2021. El nivel de error estimado no es un indicador de fraude, ineficacia o despilfarro, sino una estimación de los fondos que no se utilizaron conforme a las normas nacionales y de la UE, aunque, en el curso de su labor, los auditores también identificaron 20 de presunto fraude, 19 detectados durante la auditoría del gasto de 2022, y uno de la auditoría de 2021, respecto a los cuales la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ya ha abierto 4 investigaciones. Además, los auditores han denunciado 17 de estos casos ante la Fiscalía Europea, que ya ha iniciado nueve investigaciones al respecto y durante la auditoría del gasto correspondiente al ejercicio de 2023, ya se han identificado otros 12 casos de presunto fraude. El presidente del Tribunal, Tony Murphy, ha subrayado que es necesario "contar con estructuras sólidas de supervisión y rendición de cuentas, tanto a escala de los Estados miembro como de la UE, con el fin de mantener la confianza pública y salvaguardar los futuros presupuestos comunitarios". Los auditores fiscalizan anualmente los ingresos y los gastos de la UE y examinan si las cuentas anuales son fiables, y si las operaciones de ingresos y gastos son conformes a la normativa aplicable. Una opinión "desfavorable" significa que los auditores han detectado problemas generalizados y para emitir su opinión, los auditores comprueban muestras de operaciones que les permitan obtener estimaciones estadísticas del grado en que el gasto con cargo al presupuesto de la UE está afectado por errores. Así, miden el nivel de error estimado para este gasto con respecto a un umbral del 2%, por encima del cual los gastos irregulares se consideran significativos. RESERVAS SOBRE EL GASTO DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN En lo que respecta al mecanismo de recuperación y resiliencia, en 2023, su tercer año de aplicación, la auditoría abarca 23 pagos de subvenciones por un valor de 46.300 millones de euros a 17 Estados miembro. Los auditores hallaron que siete de los 23 pagos de subvenciones del mecanismo estaban afectados por problemas de regularidad, pues 16 de los 452 hitos y objetivos examinados no se habían cumplido satisfactoriamente o no cumplían las condiciones de subvención. En consecuencia, siete pagos quedaron afectados por errores materiales. Además, los auditores identificaron casos de diseño deficiente de las medidas y de los hitos u objetivos subyacentes, así como problemas relativos a la fiabilidad de la información que los Estados miembro incluyeron en sus declaraciones de gestión. Por tanto, los auditores emitieron una opinión con reservas sobre el gasto del mecanismo de recuperación.

Compartir nota: Guardar