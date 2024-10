Letonia aprueba el reclutamiento de extranjeros ante la crisis de seguridad por la guerra en Ucrania

El Parlamento de Letonia ha aprobado este jueves el reclutamiento, en caso de movilización general, de ciudadanos extranjeros con doble nacionalidad en respuesta a la crisis de seguridad en la región como consecuencia de la guerra de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Letonia ha señalado que si bien hasta ahora la ley no permitía reclutar extranjeros, "la experiencia de Ucrania demuestra que los ciudadanos de otros países pueden luchar eficazmente en las Fuerzas Armadas". En la votación de este jueves en la Saeima, han sido 74 diputados, de un total de 100, los que han votado a favor de la nueva ley, por diez en contra y ocho abstenciones, informa el portal de noticias báltico Delfi. En caso de movilización general y parcial, los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio, de la OTAN, así como de Australia, Brasil, Nueva Zelanda y Ucrania, pueden ofrecerse como voluntarios para prestar servicio en la Fuerzas Armadas de Letonia. No obstante, quienes pretendan alistarse no pueden ser empleados de otro servicio de seguridad o de Inteligencia, ni haber servido en el Ejército soviético o de Letonia cuando era una de las repúblicas socialistas. "La admisión de un extranjero debe realizarse de conformidad con los intereses nacionales", remarca. Los candidatos deberán conocer el idioma letón, o al menos uno de los oficiales de la OTAN, el inglés o el francés, así como completar los trámites para optar a la doble nacionalidad antes de abril de 2025. La reforma que se ha votado este jueves también incluye mejores condiciones laborales para la soldadesca, eliminado incluso el contrato de cinco años obligatorio tras completar la formación militar a fin de ofrecer mayor flexibilidad, según las necesidades de las Fuerzas Armadas.

