Javier Chicote desvela si Bárbara Rey se ha puesto en contacto con él tras su duro enfrentamiento

Tenso enfrentamiento el que vivió el pasado viernes el periodista de investigación Javier Chicote con Bárbara Rey y Sofía Cristo cuando estaba en 'Espejo Público' comentando las conversaciones íntimas entre la vedette y el Rey Juan Carlos que han visto la luz en los últimos días. Autor del libro 'El Jefe de los espías' sobre los papeles privados de Manglano, en el que ya hablaba del presunto chantaje de la madre de Ángel Cristo Jr. al Emérito en la década de los 90, Chicote era increpado por la artista y por su hija en directo, provocando que abandonase el programa ante las faltas de respeto de ambas, que muy enfadadas le recriminaron que hablase de un tema sobre el que no tenía "ni idea". "Aquí sabéis mucho todos, tú y tú. ¿Sabéis mucho, no? No tienes ni puta idea de nada. Con las pruebas de mierda que tienes. ¿Te pones nervioso ahora? ¿Viene la familia y te pones nervioso? Estás diciendo que mi madre no ha tenido miedo hasta que no ha empezado a chantajear al rey. ¿Pero tú qué sabes lo que ha tenido que hacer mi madre para sacarnos adelante? ¿Y lo que ha tenido que hacer mi madre para sobrevivir?", le increpaba Sofía irrumpiendo en el plató muy agitada. Un momento en el que entraba por teléfono una Bárbara fuera de sí amenazando al periodista -al que dijo despectivamente que tenía "nombre de bar de alterne"- con demandarle por hablar de su presunta extorsión a Don Juan Carlos. Cinco días después, ¿ha recibido Chicote noticias de la vedette, de su hija o de sus abogadas? Como ha revelado ante los micrófonos de Europa Press, no: "No he recibido ninguna llamada ni tampoco la espero". "Ese no es mi terreno, yo no tengo nada personal ni con Sofía Cristo, ni con Bárbara Rey, ni con nadie. Soy un profesional, me dedico a investigar y a publicar. Y un día es Bárbara Rey porque hay dinero público, y porque afecta a la jefatura del Estado, y otro día son otros, no sé, políticos o empresarios. No, esto no es nada personal ni espero nada tampoco" ha dejado claro. Como asegura, no tiene miedo a que la artista le demande porque "el chantaje lo certifique hace ya tres años en 'El jefe de los Espías', donde hay dos capítulos, que uno se titula 'El Chantaje de Bárbara Rey 1' y otro se titula 'El Chantaje de Bárbara Rey 2', y ahí está perfectamente documentado. Y no hubo ninguna demanda en tres años". "Quizás ahora que el tema está teniendo tanto eco mediático, hagan algo, pero está certificado no solo lo que ya teníamos, pues que ahora tenemos más, porque después de la publicación del libro, el director del Centro Nacional de Inteligencia, el primero de Zapatero, el que entró en 2004, Alberto Sainz, lo confirma, que el CNI, que el CSID y luego el CNI pagaban. Y el propio hijo de Bárbara Rey también ha confirmado que llegaban bolsas de deporte a casa con fajos de billetes de 5.000 y de 10.000 pesetas. Por lo tanto, hoy no hay ninguna duda de que existió un chantaje perfectamente documentado, con papeles y con testimonios" explica rotundo, reafirmándose en que Bárbara extorsionó al monarca. Chicote reconoce que en un principio creía imposible que Ángel hubiese hecho las fotos de Bárbara y el Rey Juan Carlos porque "tenía solo 13 años y me pareció una escena demasiado bizarra". Pero ahora "que he tenido la oportunidad de hablar con él personalmente, creo que sí que lo hizo. Por el nivel de detalle que da, porque él cuenta que su madre solo confiaba en él, y porque además no solo él, otras fuentes han confirmado que las copias de las grabaciones, por ejemplo, de los vídeos grabados ese día en la casa de Bárbara Rey, las hizo él también. Por lo tanto, sí, sí, aunque era un chaval de 13 años, un adolescente, sí, sí, yo estoy convencido de que participó en ello" sentencia. Y respecto a las grabaciones que están viendo la luz, el periodista acusa a Bárbara de hacer "preguntas direccionadas". "Pregunta por Luis Roldán, que se había fugado, por ejemplo, que es un tema polémico. Pregunta por la reina, pregunta por negocios, a ver si el rey dice, pues yo hago no sé qué porque ella está recopilando material, está grabando, y está grabando con un objetivo. Por lo tanto, eso responde a una premeditación y a un guión" apunta, convencido de que a pesar del escándalo ni Casa Real ni el Rey Juan Carlos "van a hacer nada". "La mejor estrategia es esperar a que pase porque de alguna forma está amortizado" afirma. "El Rey podría demandar porque se ha visto vulnerada su intimidad, pero eso le daría aun muchas más semanas. Entonces yo creo que la estrategia que va a seguir, tanto la Casa del Rey con Felipe VI, que es ejemplar, y el Rey Juan Carlos, es una cernada, esperar a que pase el temporal" concluye. Por último, Chicote ha confesado que no tiene "interés" en que Sofía Cristo se disculpe con él: "No es mi terreno. Yo me dedico a otras cosas y yo también la entiendo a ella... Yo soy el periodista que acreditó cómo su madre hizo un chantaje y ella es su hija y tiene que defender a su madre, pero eso no significa que a mí me tenga que faltar al respeto o utilizar esos términos, estamos en planos distintos, no podemos debatir Sofía Cristo y yo. Eso sería una locura y tampoco yo ni guardo rencor ni nada. A mí me han amenazado muchas veces por lo que me dedico, me han hecho todo tipo de cosas, dosieres, señalamientos... Bueno pues esto es uno más, un episodio desagradable en televisión y ya está" ha zanjado.

