Guillermo Furiase, rotundo tras salir a la luz el nombre de Lolita por el 'affaire' de Paquirri y Bárbara Rey

Nuevas y sorprendentes informaciones sobre la relación de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos. La revista 'Semana' ha publicado en exclusiva que en el año 1979, cuando la vedette mantenía un affaire con Francisco Rivera 'Paquirri' y llegó a los oídos del monarca, éste viajó con su helicóptero a Cantora para mantener una tensa conversación con el torero tras la que nunca volvió a ver a la artista. Una historia digna de cualquier guión de película y en la que Lolita Flores tiene un papel secundario, puesto que por aquel entonces era la incipiente pareja de Paquirri, que la habría 'compaginado' -o eso dicen las malas lenguas- con Bárbara. Este miércoles la hija de Lola Flores reaparecía ante las cámaras con mascarilla por los problemas de salud que padece -una traqueobronquitis vírica- que le ha hecho perder la voz y que le han obligado a cancelar algunos compromisos profesionales y, muy seria, daba la callada por respuesta a esta polémica en la que ha salido su nombre. Sí ha hablado de este asunto su hijo Guillermo Furiase Jr. en el estreno del nuevo Wah Madrid. Y lo ha hecho con rotundidad: "Es un pedazo de pasopalabra con esto. Me parece absurdo que se hable de cosas que pasaron hace 40 años" ha sentenciado, dejando claro que "hablar de la gente que ya no está me parece muy feo, pero bueno, ya está". "A mí no me preguntes estas cosas porque yo no había nacido. Preguntárselo a mi madre, ella sabe salir del paso muy bien" ha añadido, apuntando entre risas que le parecería "muy bien por ellos, mira que suerte, qué alegría" si fuese cierto que Don Juan Carlos fue en helicóptero a Cantora a ver a Paquirri. Sobre cómo se encuentra Lolita de sus problemas de salud, Guillermo ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha asegurado que está "perfectamente". "Con este tiempo que no para de cambiar ¿quién no se pone malo?" ha afirmado.

Compartir nota: Guardar