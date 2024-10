Gonzalo Miró entiende que Felipe González no haya abordado los audios del Rey Juan Carlos

Felipe González ha estado este jueves en 'Espejo Público' y ha abordado los distintos temas de actualidad política, pero ha pasado por alto la polémica que hay servida con los audios del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Una actitud que ha sorprendido a algunos y que otros ya tenían asumida, como Gonzalo Miró, con el que hemos hablado tras colaborar en el programa y nos confirmaba que es "normal" que no haya hablado, de lo contrario "me hubiera sorprendido". Y es que, según Miró "hay que conocer muy poco a Felipe para pensar que se va a meter en lo que habla un segundo con un tercero, de manera privada". Además, el hijo de la recordada Pilar Miró define los audios del rey con la vedette como "una judiada" y nos ha asegurado que no ha visto al monarca preocupado estos días que ha pasado en Galicia: "Yo navegando le he visto muy contento". Por último, Gonzalo nos confesaba que se trata de conversaciones privadas y que tampoco sabe si él sabría salir adelante después de una grabación así: "Son conversaciones privadas, yo no resisto un análisis de una conversación privada, tampoco".

