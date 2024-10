Gloria Camila desvela si Ortega Cano tendrá que pasar por quirófano tras su aparatoso accidente

El pasado 1 de octubre José Ortega Cano sufría una aparatosa caída en el Metro de Madrid por la que tenía que ser ingresado de urgencia en un hospital de la capital. Tras realizarle diferentes pruebas que determinaron que aforfunadamente solo se había roto el húmero -la cosa podría haber sido mucho peor porque fueron varias las personas que le cayeron encima cuando la escalera mecánica se detuvo bruscamente provocando una 'avalancha' humana- el diestro recibía el alta acompañado por Gloria Camila y, con el brazo en cabestrillo, explicaba que se encontraba bien aunque dolorido, y adelantaba que en principio tendría que pasar por quirófano por su fractura. Una semana después de su accidente, su hija nos ha contado cómo se encuentra el viudo de Rocío Jurado y cómo avanza su recuperación. "Mi padre está bien, está ahí poco a poco mejorando. Y bueno, ha tenido revisión y nada, mucha paciencia, mucha tranquilidad, reposo y un poquito de ejercicios" ha afirmado, revelando el motivo por el que finalmente no será operado: "Tiene dos opciones, o operarse para acelerar el proceso o no operarse e ir lentamente. Así que de momento no se va a operar" ha apuntado, asegurando que como "no hay prisa" se tomarán la rehabilitación "con calma, con calma". "Estamos todos genia, todos estamos como una piña, los hermanos, mi padre, todo" ha añadido, dejando claro que a pesar de que hace mucho tiempo que no le vemos con su novio David García su relación -que dura ya cinco años- continúa viento en popa a pesar de que a los últimos eventos haya acudido en solitario alimentando los rumores de crisis. Un momento dulce de su vida en el que Gloria Camila ha preferido no pronunciarse sobre Ana María Aldón, sorprendiendo con su tajante reacció cuando le hemos preguntado por la exmujer de su padre: "Bueno, es que yo no voy a hablar ahora mismo de ese tema, lo siento, y me vas a perdonar, de verdad, pero vengo a disfrutar, súper bien, vibras fuera, temas de polémica pasados también fuera, así que estamos en otro mood, en otra línea y en otra vida. Yo es que ni entro ni salgo" ha zanjado. -

