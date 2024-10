Fundación Camino Lebaniego lleva su experiencia al I Congreso de Turismo Religioso y Espiritual en Guatemala

La directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, ha participado como ponente en el primer Congreso de Turismo Religioso y Espiritual celebrado los días 8 y 9 de octubre en Azaria de Cayalá, Guatemala. Este evento, organizado por el Tourism and Society Think Tank y respaldado por la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso y Espiritual (RMDTRE), tiene como objetivo resaltar el potencial del turismo religioso como una herramienta clave para el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio espiritual y cultural. En este sentido, la Fundación Camino Lebaniego está trabajando en la promoción del Camino más allá de las fronteras nacionales y Sudamérica supone un mercado muy importante de emisión de turismo religioso y espiritual, ha informado este jueves la entidad. Durante el congreso, Gómez Bahamonde ha compartido su experiencia al frente del Camino y ha destacado que el Monasterio de Santo Toribio de Liébana es el cuarto lugar más visitado de España asociado al turismo religioso, por detrás de la catedral de Santiago de Compostela, el Santuario de Monserrat y la Basílica del Pilar en Zaragoza. Además, ha destacado que en los tres últimos Años Jubilares (2006, 2017 y 2023) el número de credenciales selladas, esto es, el número de peregrinos que consiguieron la 'Lebaniega', creció de las 2.000 del primer año hasta las 16.319 de este último, siendo el religioso el principal motivo de peregrinación. El perfil del peregrino también ha cambiado: el 42% son menores de 40 años, y el número de mujeres ha aumentado del 25% al 42%. Finalmente, la directora de la Fundación ha insistido en la idea de que el Camino Lebaniego supone una salvaguarda de la cultura y las comunidades locales, llevando al territorio una programación cultural, artística y deportiva variada, apoyando fiestas y tradiciones populares, realizando actividades en el ámbito académico y científico y poniendo en marcha proyectos europeos y redes de cooperación local, nacional e internacional. El evento ha contado también con la participación de ponentes de prestigio internacional, como Antonio Santos del Valle, presidente del Tourism and Society Think Tank, y Pilar Valdés, directora general de la RMDTRE, quienes han compartido su visión sobre cómo el turismo religioso puede contribuir al diálogo intercultural y al desarrollo económico en regiones con un importante patrimonio cultural y espiritual, como Guatemala. Con su presencia en este Congreso, la Fundación Camino Lebaniego sigue apostando por la cooperación y la promoción internacional y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito del turismo religioso. Este congreso crea un punto de encuentro para operadores turísticos, guías, hoteleros y otros actores clave del sector, proporcionando una plataforma para compartir experiencias y promover un turismo que respete las tradiciones locales, promueva el diálogo interreligioso y contribuya a la preservación del patrimonio cultural y natural.

