Filipinas apela a sus vecinos regionales para instar a China a una salida pacífica a su conflicto marítimo

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ha apelado este jueves a los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) para que insten a China a buscar una salida negociada al histórico conflicto marítimo que mantienen, pero que en los últimos meses se han intensificado. "Es lamentable que la situación general en el Mar de China Meridional siga siendo tensa y sin cambios. Seguimos siendo objeto de acoso e intimidación", ha manifestado el presidente filipino en la reunión con los líderes de la ASEAN en Laos, en la que ha estado presente el primer ministro chino, Li Qiang. Marcos Jr ha instado a la ASEAN a acelerar la elaboración del código de conducta que rija las relaciones de los países del organismo y China, una propuesta que si bien fue acordada en 2002, no empezó a arrancar formalmente hasta 2017. "Las partes deben estar sinceramente abiertas a gestionar las diferencias y reducir las tensiones", ha dicho Marcos Jr, tras los numerosos incidentes de los últimos meses en el Mar de China Meridional, en donde Pekín mantiene disputas no solo con Filipinas, sino también con Vietnam, Malasia y Brunéi. "La definición de un concepto tan básico como 'autocontrol' aún no goza de consenso", ha reprochado el presidente filipino, según un comunicado oficial, durante la cumbre que tiene lugar estos días en Vientián, la capital de Laos. Aunque recientemente China ha estado protagonizando episodios violentos sobre todo con las embarcaciones Filipinas en relación al disputado banco de arena de Escoda, la semana pasada fue Vietnam quien denunció un "brutal" ataque del gigante asiático contra uno de sus pesqueros, dejando al menos diez heridos.

