El Papa se reunirá con las mujeres del Sínodo el sábado 19 de octubre

El Papa se reunirá el próximo sábado 19 de octubre con las 53 mujeres que participan en el Sínodo sobre la Sinodalidad, que durante tres semanas y hasta el 27 de octubre, debate sobre el futuro de la Iglesia, en concreto, sobre cuestiones de gobernanza relativas a la forma en que se toman las decisiones en el seno de la Iglesia católica y sobre como llevar a cabo una mayor inclusión de los laicos. La cita será, según ha podido saber Europa Press, un día antes de que Francisco canonice en la plaza de San Pedro a siete franciscanos españoles asesinados por odio a la fe en Damasco en 1860, además de a los italianos Giuseppe Allamano y Elena Guerra y a la canadiense Marie-Leonie Paradis. El pasado 6 de octubre, un grupo de más de 50 mujeres, involucrados en la Conferencia Eclesial de la Amazonía (conocida como CEAMA) además de varios hombres que funcionan como Diáconos Discernidores en sus comunidades, realizaron una peregrinación Sinodal para presionar a la Iglesia para que el Vaticano responda la llamada espiritual de las mujeres que quieren ser ordenadas como diáconos. Este grupo expresó su frustración tras las declaraciones del prefecto para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, quien dijo al principio del Sínodo que "la cuestión del acceso al diaconado resulta menos importante" a la luz de la necesidad de ampliar "los espacios para una decisiva presencia femenina más fuerte" que se lleve a cabo "desde la práctica pastoral". Sin embargo, este miércoles, el secretario general del Sínodo, Mario Grech, leyó una declaración del cardenal argentino en la que precisaba que la cuestión sobre las mujeres diácono está siendo tratado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. "El Grupo de Estudio n. 5 sobre 'Algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas (RdS 8 y 9)', en particular la participación de las mujeres en la vida y en el liderazgo de la Iglesia, ya ha sido confiado al citado Dicasterio antes de la petición del Sínodo", señaló Grech durante la rueda de prensa sobre los avances de la Asamblea de este miércoles. En todo caso, el Papa ya ha dejado claro que no quiere limitar los debates sobre el papel de la mujer en la Iglesia al "tema del ministerio", es decir, a su posible ordenación como sacerdotes o diáconos. "No quiero limitar la discusión sobre el papel de la mujer en la Iglesia al tema del ministerio", señaló Francisco durante su reunión con 150 miembros de la Compañía de Jesús --en el marco de visita a Bélgica y Luxemburgo del 26 al 29 de septiembre-- con los que mantuvo una conversación privada que ha sido revelada por la revista referencia de esta orden en Italia, La Civiltà Cattolica. Francisco respondió así a la pregunta de un jesuita sobre la inclusión de la mujer a la Iglesia y puso además ejemplos concretos de mujeres que no son sacerdotes y que, sin embargo, ocupan altas responsabilidades en el Vaticano, como secretaria general del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, Raffaella Petrini, o la secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Alessandra Smerilli. Según el Papa, "desde que llegaron allí, las cosas van mucho mejor porque son agudas en sus juicios".

