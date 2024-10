El Gobierno español autoriza la OPA de Esseco sobre Ercros "sin condiciones"

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado martes y previo informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores, ha autorizado "sin condiciones" la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria del grupo Esseco sobre Ercros, según ha informado este jueves la compañía italiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esseco lanzó su OPA de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de Ercros el pasado 28 de junio, lo que le llevaba a enfrentarse a la ya presentada por la compañía portuguesa Bondalti. No obstante, la tramitación de la OPA de Esseco sobre Ercros por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quedó suspendida el mismo día que la italiana la lanzó, pues se requería primero autorización del Gobierno español. El grupo italiano ha informado además de que no son necesarias otras autorizaciones a las que estaba condicionada la OPA: la del Ministerio de Economía y Finanzas francés, y la autorización o, en su caso, no oposición por parte de la Comisión Europea, por lo que estas condiciones han decaído. Tanto Esseco como Bondalti rebajaron el precio de la OPA que cada una de ellas había lanzado sobre la totalidad del capital social de Ercros, tras ajustarlo ambas por el reparto de dividendo, quedando el importe fijado en 3,745 euros y 3,505 euros, respectivamente.

Compartir nota: Guardar