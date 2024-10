EEUU insta a Israel a tomar medidas "urgentes" para paliar la situación humanitaria en Gaza

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha instado este miércoles a Israel a tomar medidas "urgentes" para paliar la "preocupante" situación humanitaria en la Franja de Gaza, especialmente tras las nuevas órdenes de evacuación para los civiles que residen en la zona norte, y que también ha criticado. "Estados Unidos está preocupado por la situación en el norte de Gaza, incluido el anuncio por parte de Israel de una nueva orden de evacuación para varias comunidades. Nos preocupa especialmente que los civiles palestinos no tengan ningún lugar seguro al que ir (...) Estas condiciones catastróficas se predijeron hace meses y, sin embargo, todavía no se han abordado. Eso debe cambiar, y ahora. Instamos a Israel a que tome medidas urgentes para hacerlo", ha afirmado durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras ello, ha hecho referencia a los 1,5 millones de palestinos desplazados en el centro y el sur de la Franja, donde las condiciones humanitarias son "miserables" y "catastróficas", y ha considerado que pueden empeorar si no se toman medidas para ampliar el flujo de ayuda humanitaria hacia el enclave. De igual forma, ha manifestado su deseo de que a todos los residentes de Gaza, incluidos los recién desplazados del norte, les sea permitido volver a sus hogares y "reconstruirlos". "También nos preocupan las recientes medidas adoptadas por el Gobierno israelí para limitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Si se combinan con las nuevas limitaciones burocráticas impuestas a la ayuda humanitaria procedente de Jordania y el cierre de la mayoría de los cruces fronterizos en las últimas semanas, estas restricciones sólo tendrían el efecto de intensificar el sufrimiento en Gaza", ha añadido. En ese sentido, ha destacado los esfuerzos de la coordinadora superior de Asuntos Humanitarios y de Reconstrucción en Gaza de la ONU, Sigrid Kaag, en las labores humanitarias en coordinación con otros organismos y ONG para realizar la campaña de vacunación contra la polio. Es por ello por lo que ha mostrado su preocupación ante los recientes intentos parlamentarios israelíes de designar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), todo ello después de acusara algunos de sus miembros de colaborar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Israel debe proporcionar a la UNRWA información adicional sobre estas acusaciones, y la UNRWA debe tener en marcha un proceso para abordar estas preocupaciones de forma seria y urgente, y avanzar más rápidamente en las reformas tan necesarias descritas en el informe de (la exministra de Exteriores francesa Catherine) Colonna", ha agregado.

