Diego Martínez: "Los entrenadores no somos Federer o Nadal, tenemos que sacar partido a lo que tengamos"

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Diego Martínez, fue presentado este miércoles y confió en el equipo que tiene para lograr la permanencia en LaLiga EA Sports, sin casarse con un sistema hasta que encuentre el que dé las victorias. "Estoy ilusionado y motivado. Desde el positivismo podemos dar la vuelta y lograr la permanencia en la jornada 38. El fútbol moderno pasa por que los equipos sepan actuar con varios sistemas. Pero si llegan las victorias con uno, sólo utilizaremos ese sistema", dijo este miércoles en rueda de prensa. Martínez fue presentado esta tarde ante los medios en las instalaciones de Barranco Seco, acompañado por Luis Helguera, director deportivo de un equipo canario que el martes por la mañana destituyó a Luis Carrión y por la noche anunció su nuevo técnico. "La vida es un proyecto y retos. Las Palmas es un gran club y los desafíos en mayúsculas me atraen. Eso es lo que me trae hasta aquí. Tenemos capacidad, talento y muchas cosas buenas, unidos lo podemos conseguir. Queremos ser un equipo en positivo", afirmó. El preparador gallego se mostró también confiado en sacar partido a una plantilla que en las primeras nueve jornadas sólo ha sumado tres puntos. "Los entrenadores no somos Federer o Nadal, tenemos que sacar partido a lo que tengamos. Me ha traído hasta aquí la propia esencia del club", comentó. "Tenemos que encontrar la mejor versión como equipo. Y también encontrar en los nuevos jugadores la mejor manera para poder ganar partidos. Los que compiten son ellos. No doy nombres. Somos un cuerpo técnico adaptativo, camaleónico y con variedad táctica", añadió, hablando sobre todo de "confianza". "Ojalá con el balón seamos capaces de dañar el área rival, pero tenemos que ser fuertes defensivamente cuando no lo tengamos. Ahora mismo tenemos que recuperar la confianza, que es algo muy difícil. Cuando ganamos todos parecemos más guapos. Pero hasta ganando se hacen cosas mal", afirmó. Así, el nuevo técnico de los canarios apuntó a encontrar un giro emocional. "Voy a mirar hacia adelante, hay que centrarse en mejorar en cosas que son evidentes. Estoy convencido que el cuerpo técnico anterior lo intentó. Buscaremos otras maneras para intentar sumar puntos. El deporte es muy caprichoso, a veces un pico emocional hace que el equipo se sienta fuerte y de repente todo cambia", zanjó.

Compartir nota: Guardar