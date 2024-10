Carmen Morales y Shaila Dúrcal recuerdan emocionadas a su tío Ricky tras su reciente fallecimiento

El pasado 29 de septiembre fallecía, tras una larga enfermedad, Ricky Morales, hermano de Junior y cuñado de Rocío Dúrcal, a los 79 años. Un durísimo golpe para sus sobrinos Carmen, Antonio y Shaila Dúrcal, que abatidos despedían públicamente a través de sus redes sociales a su tío, con el que tenían una estrecha relación y en el que se habían volcado tras la muerte de su padre en 2014. Sin embargo, la vida tiene que continuar, y todavía muy emocionadas por esta reciente pérdida familiar, las hijas de la cantante de 'Me gustas mucho' han reaparecido juntas en el estreno de la nueva temporada de WAH Madrid y han dedicado unas preciosas palabras a Ricky, recordado por ser el guitarrista de 'Los Brincos'. "Otro angelito más que nos cuida desde ahí arriba, es triste pero qué le vamos a hacer, para adelante" ha expresado Shaila, mientras que su hermana Carmen ha revelado en quién están volcadas tras el fallecimiento de su tío: "Ahora hay que apoyar a mi tío Miguel -el tercero de los hermanos Morales, que está casado con Fedra Lorente- que es el que queda aquí". También dedicado a la música como Junior y Ricky, forma parte de 'Los Brincos' y como ha presumido orgullosa la cantante de rancheras, "no para de hacer conciertos, está llenando todo, es algo que me hace mucha ilusión, somos fans número uno". "Con eso también se distrae un poquito, es el que queda y hay que apoyarle un poquito" ha reconocido Carmen emocionada. Un evento en el que teniendo en cuenta la estrecha relación que sus padres tuvieron por Bárbara Rey, hemos preguntado a las hermanas por la salida a la luz de sus grabaciones con el Rey Juan Carlos. Un asunto sobre el que han preferido no decir nada: "Esta noche no vamos a comentar estas cosas, la verdad. No debemos meternos ahí, creo que ha tomado una historia muy fea y no hay que es" ha afirmado Carmen. "Tenemos proyectos muy bonitos como la película y eso es lo que estamos concentradas, sacar lo más bonito de Rocío Dúrcal que es la más grande" ha zanjado Shaila, que también ha mandado un beso a Isabel Pantoja, que como ha confesado "es un amor y me recuerda mucho a mi madre por la época".

