Carmen Borrego 'tienta a la suerte' ante su esperado cara a cara con su hijo en un plató

Sorprendiendo a propios y a extraños, Carmen Borrego y José María Almoguera no se reencontrarán en privado para solucionar sus diferencias después de meses sin ningún tipo de relación -como ha repetido por activa y por pasiva la tertuliana- sino en el plató de '¡De Viernes!', donde ambos protagonizarán en poco más de 24 horas el 'cara a cara' más esperado de los últimos tiempos. La hija de María Teresa Campos ha asegurado a su programa que no coincidirán, sino que primero entrevistarán a uno y luego al otro, sin estar previsto que su primer encuentro en mucho tiempo sea en directo en televisión. Pero a pesar de esto, la sombra del montaje planea sobre madre e hijo, y cada vez son más los que critican que saquen provecho económico de su guerra familiar cuando hace cuatro días José María insistía en que por el momento no quería hablar con su progenitora. Ante su inminente reencuentro con su hijo en televisión, Carmen ha estallado ante las cámaras y, tras 'tentar a la suerte' comprando un cupón de la ONCE -a ver si le toca la lotería no solo en el terreno personal por lo que parece su posible reconciliación con su hijo- ha mostrado su peor cara cuando los reporteros de Europa Press le han preguntado por su cara a cara con José María: "¡De verdad, dejarme tranquilita ya eh! ¡Dejarme tranquila! ¡De verdad! ¡No puedo más! Mira que soy amable siempre con vosotros pero es que ya no puedo más! ¿Te parece poco estar toda la mañana persiguiendo a una persona?". "Es que no quiero hablar, dejarme un rato que no tengo nada que decir, ¡nada que decir! ¡Déjame en paz!" ha exclamado muy tensa, dejando entrever que está muy nerviosa ante su 'cara a cara' con José María en '¡De Viernes!'

