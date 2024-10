Carmen Borrego, su desconcertante actitud horas antes de confirmarse su 'cara a cara' con su hijo en '¡De Viernes!'

Bombazo. Después de meses de desencuentros y cruce de declaraciones que hacían pensar que la reconciliación entre Carmen Borrego y José María Almoguera estaba más lejos que nunca, madre e hijo se verán las caras en el plató de '¡De Viernes!' para aclarar en directo, y ante millones de personas, lo que ha pasado para que su relación se rompiese cuando la tertuliana se fue a 'Supervivientes' el pasado marzo. Después que el nieto de María Teresa Campos tendiese la mano la semana pasada a su madre en el programa de Mediaset y reconociendo que se había equivocado dejase la puerta abierta a que ejerciese de abuela con su hijo Marc, y de que su madre interrumpiese su entrevista con una llamada en la que dejó claro que tenían muchas cosas que hablar y solucionar antes, y que aunque era el hombre de su vida no podía serlo a cualquier precio, ambos protagonizarán el reencuentro televisado más esperado de los últimos tiempos. En el aire, si se producirá la reconciliación que Carmen tanto ha pedido públicamente o si, por el contrario, José María sigue firme en su postura, mantiene las distancias con su madre, y se sienta con ella en un plató para decirle públicamente por qué no quiere tener relación con ella ahora mismo. Horas antes de que Mediaset confirmase su 'cara a cara' este viernes en '¡De Viernes!', la hermana de Terelu Campos sorprendía con su desconcertante actitud a su llegada a su casa. Nerviosa, y a punto de tirar alguna de las pertenencias que llevaba en la mano al suelo, Carmen se mostraba de lo más tajante al ser preguntada por un posible acercamiento a su hijo por su nieto: "De verdad, es que no sé si entendéis que yo no puedo estar hablando todo el día de lo mismo" sentenciaba muy seria. "Sé que es vuestro trabajo, pero además estoy hablando por teléfono. En fin, que tiro todo" añadía tensa guardando silencio sobre José María. Una reacción que podría deberse a su nerviosismo porque poco después se contaría en televisión que a pesar de que siempre ha asegurado que lo que tuviese que hablar con su hijo lo haría en la más estricta privacidad, finalmente la oferta que han recibido sería tan jugosa que no ha dudado en decir 'sí' a su reencuentro en un plató con José María.

