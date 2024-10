Borrell: Hay hechos y expresiones de odio a los palestinos que la UE no debería ignorar

Madrid, 10 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, subrayó este jueves en Madrid que "no solo hay hechos, sino expresiones de odio hacia el pueblo palestino" que, según cree, "la UE no debería pasar por alto".

"Eso no quiere decir -precisó- que no expresemos nuestra condena, dolor y solidaridad por las víctimas del atentado del pasado 7 de octubre", dijo en declaraciones a los medios de comunicación refiriéndose a la fecha en la que el brazo armado del movimiento islamista Hamás asesinó en territorio israelí a 1.200 personas y secuestró a más de 240. Pero advirtió de que "un horror no justifica otro".

Israel reaccionó al ataque con una ofensiva militar en Gaza que causó hasta ahora más de 41.000 muertos y 96.000 heridos, según el Ministerio gazatí de Sanidad, controlado por Hamás.

Preguntado por la prensa si cree que hay que imponer sanciones a Israel, Borrell recordó que ya propuso hacerlo con dos ministros israelíes por lanzar mensajes de odio "inaceptables" contra los palestinos, pero señaló que es una decisión que deben adoptar los Estados miembros de la UE por unanimidad.

"De la misma manera que hemos sancionado a los responsables rusos, podríamos estar dispuestos a hacerlo contra quien atente contra el Derecho internacional humanitario en cualquier parte del mundo", consideró, no obstante. EFE

