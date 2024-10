Bárbara Rey, completamente desquiciada, pide ayuda a la Policía en su huída de la prensa

Completamente fuera de sí. La publicación en los últimos días en 'Ok Diario' de sus conversaciones privadas con el Rey Juan Carlos han superado a Bárbara Rey, que este miércoles ha protagonizado una surrealista escena en Marbella en su huída desesperada de la prensa, cuando no ha dudado en cruzar su coche en medio de la carretera pidiendo ayuda a gritos a la policía para intentar evitar las preguntas sobre el escándalo en el que está envuelta tras la filtración de sus grabaciones al Emérito en la década de los 90. Convertida en absoluta protagonista de la actualidad, la vedette no lleva bien la presión mediática. Y al salir de su casa en la localidad malagueña y ver a las cámaras, ha puesto en riesgo no solo su propia seguridad sino la de otras personas al circular a una velocidad excesiva por las calles de la ciudad hasta que, al ver una patrulla de la Policía Nacional, ha detenido su vehículo en medio de la carretera para pedir auxilio. Muy nerviosa, Bárbara se ha dirigido a los agentes y a gritos y sin dejar de gesticular sobre el duro momento que está viviendo, les ha pedido ayuda con la voz entrecortada, intentando que la Policía la protegiese de las preguntas sobre el Rey Juan Carlos. "¡No puedo más, no puedo, ayudarme por favor!" exclamaba completamente sobrepasada. El tenso momento que refleja que la vedette ha tocado fondo, en el siguiente vídeo.

