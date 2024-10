Ana Herminia reacciona a las visitas de Bárbara Rey al hospital

Se ha mantenido en un discreto segundo plano durante estas semanas, pero a veces da su opinión acerca de los temas que afectan a su pareja. Hoy ha sido el día en el que Ana Herminia ha querido expresar qué siente al ver las imágenes de Bárbara Rey enfrentándose a la prensa y acudiendo al hospital.

La futura mujer de Ángel Cristo Jr. expresaba su tristeza al saber que la vedette había tenido que acudir al hospital por la presión mediática que está sintiendo: "una pena, ¿no?" y ha asegurado que no le gusta verla así: "Claro, soy madre, claro que sí".

A pesar de lo que mucha gente crea, Herminia ha aclarado que "a mí no me gusta ver a nadie mal" y tampoco a su suegra tras la publicación de esas fotografías y audios con el Rey Juan Carlos I.

Además, ha aprovechado nuestras cámaras para lanzar un mensaje cuando se le preguntaba por una supuesta reconciliación con la actriz: "Yo no soy de justicia divina, soy de Dios, de fe, hay que tener a Dios por encima de todo".

Por último, le preguntábamos por Sofía Cristo y se plantaba porque "no voy a hablar de ella, no he hablado de ella y no voy a hablar ahora". Una contestación que se produce al preguntarle por el deseo de la dj de que Ángel acabe en prisión.