Álvaro de Luna se desmarca de las polémicas declaraciones de Laura Escanes afirmando que está "hasta los huevos" de él

Un año después de su ruptura, la polémica sigue más viva que nunca entre Laura Escanes y Álvaro de Luna. Tras las informaciones que aseguraban que la influencer había ido este verano a un concierto de su exnovio, ésta estallaba ante las cámaras de Europa Press y confesaba que está "hasta los huevos" de que se siga hablando de su relación. Lejos de quedarse ahí, la ex de Risto Mejide dejaba claro que no se da por aludida por las letras de los últimos temas del artista y le acusaba de "querer contar otra realidad" diferente a la que motivó que tras un año de amor rompiesen de la peor manera posible. "Estoy decepcionda pero bueno, son aprendizajes e intento quedarme con lo bueno siempre" reconocía. Unas contundentes declaraciones a las que Álvaro ha reaccionado en la cena de los nominados de 'Los40 Music Awards Santander 2024' que se ha celebrado este martes en el Museu Maritim de Barcelona. Con un llamativo cambio de look con el pelo rubio platino, el cantante de 'Juramento eterno de sal' ha dejado entrever que no le han afectado en absoluto los dardos de Laura, ya que como nos ha contado "estoy en un momento muy tranqui, empezando a trabajar en el nuevo disco, que creo que será muy sorprendente para todo el mundo". A diferencia de su ex, el sevillano confiesa que "no lleva mal" que le sigamos preguntando por la influencer un año después de su ruptura: "Entiendo que es parte de vuestro curro y que tenéis que hacer estas preguntas, pero bueno, con la esperanza de que en algún momento hablemos de otras cosas que no sean lo mismo. Pasan muchas cosas en nuestras vidas, que vamos a hacer un Wizink el 10 de mayo, el mero hecho que estemos en unos premios de la música con compañeros y amigos que probablemente estén nominados esta noche... pues bueno, ya llegará, tampoco pasa nada, lo entiendo" ha reconocido. Y aunque ha pasado página, no ha dudado en mandarle un mensaje a Laura a pesar de que ella está "hasta los huevos" de seguir copando titulares por su fallida relación con él. "Lo más importante, que a todo el mundo le vaya bien. Como has dicho, desearle paz y amor a todo el mundo que es lo mejor" ha sentenciado conciliador. ¿Seguirá escribiendo canciones sobre su historia de amor con la influencer? Como confiesa, "no creo porque no estoy en ese punto, pero nunca se sabe. Nunca digas nunca, yo que sé" ha admitido.

