Alejandra Rubio se sincera como nunca sobre su relación con Carlo Costanzia: "Es de lo más importante de mi vida"

Mostrando su faceta más solidaria con un tema que le ha tocado muy de cerca en su familia por su madre, Terelu Campos, Alejandra Rubio ha querido aportar su granito de arena contra la lucha contra el cáncer de mama ejerciendo de embajadora en la presentación de pulsera benéfica que ha lanzado la cadena de peluquerías Jean Louis David y cuyos beneficios irán destinados a la Fundación GEICAM para la investigación contra la enfermedad. Presumiendo de su barriguita de embarazada de 7 meses con un favorecedor conjunto de falda lápiz y suéter con estampado de pequeños cuadros en rosa y burdeos, la tertuliana de 'Vamos a ver' ha revelado cómo lleva la 'dulce espera' y cómo está su relación con Carlo Costanzia. Pero no solo eso, ya que además de zanjar los rumores de crisis muy molesta, y de explicar por qué no ha hecho público el sexo del bebé que espera, se ha pronunciado sobre el inminente reencuentro de su tía Carmen Borrego y su primo José María Almoguera en el plató de '¡De Viernes!'. "Me encuentro muy bien, todo dentro de lo normal. Por ahora no tengo antojos y además estoy comiendo muy bien" nos ha contado, reconociendo que por el momento va "poco a poco" con los preparativos para la llegada de su primer hij@ -prevista para diciembre- "porque soy un poco supersticiosa" y prefiere esperar a la recta final de su embarazo. Tras las declaraciones de Terelu confesando que el deseo que le queda por cumplir es "tener a su nieto", Alejandra ha desmentido que su madre haya confirmado que espera un niño: "No ha confirmado nadie nada, y, además, yo estoy aquí para hablar de algo mucho más importante que es la lucha contra el cáncer, lo demás queda en segundo plano" ha zanjado tajante. Tampoco se ha mostrado demasiado habladora cuando le hemos preguntado cómo vivió la etapa en la que su madre luchó contra la enfermedad. "Yo no puedo dar un consejo porque no la he vivido en primera persona, lo he vivido con mi madre. Para mí la actitud es lo más importante en la vida, ante todo, y creo que cuando te dan una noticia así también depende mucho de cómo lo gestiones y cómo te lo tomes" ha explicado, reconociendo que ahora que va a ser madre es todavía más constante si cabe con las revisiones porque "claro que aumenta la preocupación". A pocas semanas de dar a luz, la influencer desvela que le da "un poco de miedo" el momento del parto, pero que lo afronta "dentro de lo normal, puede salir bien, mal, regular, pues como venga". "No tengo ni idea de si será parto natural o cesárea, yo quiero que sea lo más natural posible, pero luego ya... Mi madre me ha dado consejos, pero es que esto es una lotería, cada uno lo vive de una forma" confiesa. ALEJANDRA DEJA CLARO QUE NO HABRÁ EXCLUSIVA PARA PRESENTAR A SU BEBÉ Volviendo al sexo de su bebé, Alejandra ha dejado claro que "no estoy obligada a decirlo porque tampoco creo que le interese mucho a nadie", pero sí ha asegurado que no habrá exclusiva para presentar al niño a pesar de que sí anunció su futura maternidad en portada de una conocida revista: "No tiene nada que ver con enseñar la cara del bebé. Eso ha sido hace un siglo y medio. Seguimos con eso otra vez. Sí, he dicho que estoy embarazada, ¿cuál es el problema?" ha respondido con soberbia, zanjando el tema con que no confirma si espera un niño o una niña "no porque esté escondiendo nada, sino porque no me apetece porque soy un poco rara con estas cosas", aunque es consciente de que se va a acabar sabiendo. Una vez que nazca el bebé, la colaboradora reconoce que no sabe si volverá pronto al trabajo o se dedicará una temporada al pequeño: "Vamos viendo, por ahora sigo trabajando y espero seguir trabajando hasta que pueda, hasta el final vamos. Me hacéis preguntas que no sé. Es que, claro, depende de muchas cosas. Cómo vaya la vida, cómo lo lleve, cómo lo gestionemos los dos, es que depende..." ha explicado. "CARLO ES DE LO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA AHORA MISMO" Y es que su relación marcha a las mil maravillas y está cansada de los rumores de crisis que les han perseguido últimamente. "Me cuida y me mima muchísimo, muchísimo. Estoy muy, muy, muy feliz. Gracias a Dios que le tengo y que siempre está conmigo y me apoya. Todas esas noticias se basan en inventarse cosas. En mi casa no hay ningún problema, gracias a Dios. Mucho menos con Carlo. Y eso es lo que tengo que decir. Que, si quieren inventar que hay crisis, oye, que se lo inventen, de verdad. Yo sé lo que tengo en mi casa" ha sentenciado molesta, insistiendo en que sus imágenes discutiendo en plena calle no eran lo que parecen y no se estaban peleando. "Si queréis inventar, inventar. No tengo ningún problema. Y aparte, una cosa, que en el caso de que discuta, no me vais a ver discutir, a ver si os pensáis que yo... Tengo una relación con Carlo súper sana. No es una relación ni de gritos, ni de cosas de esas. Es la primera vez en mi vida que tengo una relación bastante sana y bastante madura" ha afirmado tajante, revelando que Carlo "es de lo más importante que tengo en la vida ahora mismo y es el padre de la persona que llevo dentro". ¿Planes de boda? Como ha apuntado harta, "siempre es boda, boda... y joder, voy a tener una persona. Ya habrá boda en algún momento". Alejandra también ha tenido que aclarar las declaraciones que dio el pasado verano en las que decía que su intención era alejarse de la televisión y enfocarse a las redes sociales explotando su faceta de influencer. Algo que sigue pensando a pesar de que continúa trabajando como colaboradora en 'Vamos a ver': "Yo he dicho que quería enfocarme más a las redes sociales y es verdad. Y es lo que estoy intentando hacer. Que me cuesta más porque es un trabajo que he realizado menos. Estoy más acostumbrada a levantarme por la mañana e ir a un plato de televisión y si tengo la oportunidad de seguir haciéndolo y seguir trabajando lo voy a hacer". Un momento en el que ha protagonizado un enfrentamiento con algunos de los reporteros que le preguntaban cómo sobrelleva la presión mediática al acusar a algunos de faltarle el respeto a ella y a Carlo constantemente. "Es muy complicado, muy complicado y cada uno lo gestiona como puede. Si hay respeto mutuo no hay ningún problema, simplemente que es agotador el acoso y a mí se me ha faltado el respeto en muchas ocasiones. Y aparte las fakes news porque el 99% de las noticias son falsas, entonces ¿qué hacemos? Mucho periodismo y luego se olvidan muchas cosas a la hora de hacer entrevistas, de preguntar y sobre todo reporteros de calle" ha afirmado muy enfadada. ALEJANDRA SE PRONUNCIA SOBRE EL 'CARA A CARA' DE CARMEN BORREGO Y JOSE MARÍA ALMOGUERA EN '¡DE VIERNES!' Visiblemente incómoda, la nieta de Teresa Campos se ha desmarcado del reencuentro en el plató de '¡De Viernes!' de su tía Carmen y su primo José María y ha dejado claro que "estoy al margen de todo eso, estamos aquí por otra cosa y ya está. Yo a mi camino ya lo sabéis, y a mi vida, y a mis cosas. Al final se nos mete en el mismo pack". "Mi madre está muy en la línea de lo que yo pienso, entonces ella va a hacer su trabajo, ella que está ahí entrevistando como cada viernes, y ya está" ha asegurado cuando le hemos preguntado cómo lo afronta Terelu. Un evento en el que Alejandra ha revelado que tanto su madre como su padre, Alejandra Rubio, tienen muchas ganas de convertirse en abuelos. Igual que los padres de Carlo, Mar Flores y Carlo Costanzia: "También los dos" ha asegurado. "Carlo y mi padre se llevan fenomenal y yo feliz. Nos llevamos muy bien yo con su familia, él con la mía, con mi padre, con mi hermano, con todo lo que se tiene que hacer. ¿Familia perfecta? No, familia, que es lo que hay" ha zanjado, dejando en el aire si se juntarán todos por Navidad. "Uy no sé. Si voy a dar a luz casi en Navidad. Ya se verá, ya se verá".

