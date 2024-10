Alejandra Rubio sale en defensa de Bárbara Rey

Tensa escena la que ha protagonizado Bárbara Rey esta mañana cuando, completamente fuera de sí en su huida de la prensa por las calles de Marbella conduciendo su vehículo a toda velocidad -para esquivar las preguntas sobre sus conversaciones privadas con el Rey Juan Carlos que han visto la luz en los últimos días- hasta que, al ver a una patrulla de la Policía Nacional, ha cruzado su coche en medio de una carretera bastante transitada para pedir ayuda a gritos a los agentes. Unas imágenes que han comentado en 'Vamos a ver', criticando la actitud de Bárbara porque, como personaje público, tendría que entender la presión mediática que está sufriendo teniendo en cuenta el escándalo del que es absoluta protagonista. Algunos colaboradores como Antonio Rossi opinaban que no era justificable que si está tan sobrepasada coja el coche poniéndose en riesgo a ella y a otras personas cuando los reporteros tan solo están haciendo su trabajo, cuando Alejandra Rubio no ha dudado en salir en defensa de la vedette comparándose con ella a raíz de la 'persecución' que ha sufrido en los últimos meses tras comenzar su relación con Carlo Costanzia. "Tú no has vivido la presión mediática en algún momento de tu vida. Yo también en alguna ocasión he hecho lo mismo que Bárbara cuando me he visto desbordada porque ya es un nivel de acoso. Lo gestionas un día, 4, 5, 6... Un día eres majísima con la prensa, pero al sexto día ya no puedes más con la vida. No es justificar, pero somos humanos y cometemos errores" ha afirmado rotunda. No se ha quedado ahí, ya que cuando su compañera Adriana Dorronsoro le ha dicho que no se podía comparar con Bárbara por su juventud, Alejandra ha asegurado bastante indignada que "yo llevo todo el año con la prensa en mi casa, qué me estáis contando".

