Alcaraz, "en 'shock'" ante el adiós de su ídolo Nadal: "Es el mejor deportista español"

Shanghái (China), 10 oct (EFE).- El actual número dos del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, se confesó "en 'shock'" tras el anuncio de la inminente retirada de Rafael Nadal, a quien definió como "el mejor deportista español".

"Ha sido una gran sorpresa, no tenía ni idea de nada. (...) Rafa es mi ídolo, es una de las principales razones por las que yo he querido ser profesional del tenis", indicó Alcaraz en rueda de prensa tras caer eliminado en los cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái ante el checo Tomas Machac por 7-6 (5) y 7-5.

"He tenido la gran suerte de jugar con él en dobles, de competir contra él, de compartir vestuario y torneos, de aprender de él codo con codo... son recuerdos que no voy a olvidar en mi vida, que me voy a llevar para siempre", conmemoró el talento de El Palmar.

"No me lo podía creer, es una noticia muy difícil para todos", reiteró Alcaraz, si bien matizó que el anuncio no afectó su rendimiento en el mencionado partido gracias a que la recibió una hora antes de su comienzo: "Tuve tiempo para asimilarlo".

Alcaraz destacó "el legado que deja no solo en el tenis, sino en el deporte" en general, y aseguró que es "doloroso" ver a Nadal "dejar el tenis, que es lo que ama".

"Es alguien a quien vamos a echar de menos", recalcó.

"Es una decisión que, como él ha dicho muchas veces, tenía que tomar en frío. (...) Nadie más allá de su círculo cercano sabía nada", apuntó el murciano, que se enteró de la noticia a través de sus amigos y dijo que hablará "más a menudo" con Nadal a partir de ahora.

En cualquier caso, Alcaraz aseguró que intentará "aprovechar al máximo posible" el tiempo que todavía la queda para pasar con Nadal antes de su retirada, tanto en la exhibición en Arabia como en la Copa Davis.

Tras su retirada, pronosticó que el segundo mejor jugador del momento, Nadal "va a seguir involucrado" en el mundo del tenis "por cómo ama" este deporte.

"Ojalá que (la retirada) no le afecte tanto, y que en la nueva etapa, en los objetivos que tenga, le vaya lo mejor posible. Le deseo toda la suerte y lo mejor del mundo", apuntó Nadal.

Nadal y Alcaraz se enfrentaron únicamente en tres ocasiones: las dos primeras, en Madrid 2021 y en Indian Wells 2022, fueron para el balear, mientras que en la última, en los cuartos de final de Madrid 2022, la victoria cayó del lado del murciano.

Ambos jugadores, pasado y presente del tenis español, formaron pareja en el torneo de dobles de los recientes Juegos Olímpicos de París, donde acapararon todos los focos pese a que no pudieron luchar por las medallas, cayendo en cuartos de final.

Hasta ahora, Alcaraz ha pasado un total de 36 semanas en el puesto más alto del 'ranking' ATP, cerrando un año en esa posición y ganando un total de 16 títulos.

Nadal, por su parte, llegó a ocupar durante nada menos que 209 semanas ese honor, acabando cinco temporadas en el trono y conquistando 92 trofeos a lo largo de su carrera, el primero de ellos en 2004. Entre sus logros figuran 14 Roland Garros, cuatro Abiertos de Estados Unidos, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia, dos oros olímpicos y cinco Copas Davis.

El de Manacor anunció hoy su retirada definitiva del tenis en la final de la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre. "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Es cerrar el círculo", indicó en un vídeo el ganador de 22 Grand Slams.

"La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil", afirmó el tenista, de 38 años, que jugó sus últimos partidos en los pasados Juegos Olímpicos de París. EFE

