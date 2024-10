Un extrabajador de Zarzuela desvela cómo se sienten la Reina Sofía y el Rey Felipe VI tras los audios del Emérito

No están siendo momentos fáciles para la Reina Sofía. A pesar de la profesionalidad con la que está llevando a cabo sus compromisos al frente de la agenda Real, en su gesto se denota tristeza y preocupación, fruto de la polémica por la que se ha visto salpicada tras la filtración de los audios en los que el Rey Juan Carlos habla con Bárbara Rey sobre su matrimonio y revela que apenas mantenían relación desde el nacimiento del ahora Rey Felipe. Una de las personas que mejor conoce a la Emérita puesto que trabajó en su gabinete en el Palacio de la Zarzuela durante más de dos décadas, entre 1982 y 2005, José Luis Ortega, ha revelado en 'Vamos a ver' cómo se puede estar sintiendo Doña Sofía ante la publicación de las imágenes en actitud cariñosa y las grabaciones en las que su marido se sincera sobre asuntos tan íntimos con la vedette. Aunque reconoce que no le han sorprendido las presuntas deslealtades de Don Juan Carlos a la Reina porque "lo sabía la sociedad en general porque el Rey no es que se haya escondido mucho y se oía que 'borboneaba' y hacía pinitos por ahí, aunque los medios han sido discretos y hasta ahora ha sido un tema tabú", sí imagina que este escándalo habrá afectado a la Emérita: "Está viviendo esto con muchísima preocupación y con muchísima tristeza por lo que estos audios significan para el entorno familiar. Para sus hijos, sobre todo, que no eran desconocedores de la situación. Pero sobre todo con preocupación de lo que pueda pensar la opinión pública y preocupación por el futuro", ha asegurado. Y es que José Luis Ortega cree que este escándalo puede "perjudicar" a la monarquía porque "los tiempos han cambiado mucho". "Ahora mismo ya no hay súbditos, ya que los españoles están en otra época" ha añadido, convencido de que el hecho de que el escándalo de Don Juan Carlos pueda afectar al futuro de los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía es lo que más inquieta a Doña Sofía. Además, el extrabajador de Zarzuela se ha pronunciado sobre cómo era el matrimonio de los Eméritos. Ha relatado que en una "primera etapa la Reina estaba muy enamorada del Rey, solo hay que ver cómo le miraba". Sin embargo, y aunque afirma que "soportó con total dignidad" sus infidelidades, la "segunda etapa" estaría marcada por la actitud "distante" de Doña Sofía con su marido, aunque ha asegurado que jamás ha visto una mala mirada hacia el monarca porque como ha explicado ella "ha estado muy bien educada desde que ha nacido para sostener la monarquía". Tras participar como tertuliano en 'Vamos a ver', José Luis Ortega ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha reconocido que lo que está sucediendo con la monarquía le ha provocado "desolación" porque nunca hubiese "imaginado que pudiese salir algo así". Y es que como asegura, "no tenía conocimiento del material. Tenía conocimiento igual que el resto de los ciudadanos. Que existía el affaire sí, pero el material no, lo desconocía". "A mí me sorprende mucho porque estamos hablando del jefe del Estado. Y yo creo que aquí hay una mano negra por detrás. Alguien que hace una cosa así se tiene que sentir también protegido por otro lado. Me extraña mucho, pero eso lo tendrán que decir ellos" ha apuntado, dejando en el aire si Ángel Cristo Jr. habría sacado a la luz el material de su madre y el Emérito manejado por alguien que buscaría dañar a Don Juan Carlos. Conociendo tan bien como conoce a Doña Sofía, el extrabajador de su gabinete cree que estará "triste, preocupada, rememorando cosas que no le agradarán y enterándose de cosas que no sabía, claro". "Y el Rey Felipe VI imagino que lo mismo que su madre. Que vaya la que nos ha caído encima, ¿no?" ha añadido. Rotundo, José Luis opina que hay solo hay "un culpable y ya está, que es el que lo ha hecho", Don Juan Carlos, que como se lamenta, "por lo que estamos viendo tiene más o menos el mismo comportamiento que hace 30 años".

