Mozambique vota en calma pero con retrasos y acusaciones de irregularidades

Maputo, 9 oct (EFE).- Mozambique celebró este miércoles unas elecciones generales marcadas por las apelaciones a la calma y las largas filas en los colegios electorales, pero también por los retrasos y los problemas con el censo electoral en algunos centros, que la oposición y observadores denunciaron.

"Hago un llamado a permanecer serenos, tranquilos para celebrar, deseo a todos los mozambiqueños aquí y en la diáspora que todo transcurra en paz", declaró tras depositar su voto en la capital, Maputo, el presidente saliente del país, Filipe Nyusi.

Nyusi se expresó así tras participar en una votación que cierra su etapa al frente al país, ya que no puede optar a revalidar el mandato porque ha cumplido ya el máximo de dos legislaturas de cinco años establecidas por la Constitución.

Más de 17 millones de mozambiqueños estaban llamados a elegir este miércoles a su próximo presidente, a los diputados de la Asamblea de la República (Parlamento unicameral), y a los gobernadores y legisladores de las diez provincias del país y de Maputo.

Pero, aunque la jornada se desarrolló en calma y con gran afluencia en los 8.737 colegios electorales repartidos por todo el país, la Comisión Electoral Nacional (CNE) admitió que no todos abrieron puntuales a las 07.00 hora local (05.00 GMT) y que algunos tuvieron "dificultades" para recibir todos los materiales necesarios.

Así, por ejemplo, no se pudo votar en algunos distritos de la provincia norteña de Cabo Delgado, bajo amenaza yihadista, mientras también hubo dificultades para hacer llegar los materiales electorales a algunos distritos de la provincia de Zambezia (centro-este).

"En general, tenemos una evaluación positiva de la apertura de los colegios electorales y pensamos que el proceso se está desarrollando de forma generalmente ordenada y hay garantías de que termine de la mejor manera posible", dijo, no obstante, el portavoz de la CNE, Paulo Cuinica, durante una rueda de prensa en Maputo.

Aunque estaba previsto que los colegios cerraran a las 18:00 (16:00 GMT), la CNE confirmó que permanecerán abiertos hasta que vote el último elector en espera de hacerlo.

A los centros en territorio nacional, hay que sumar 602 mesas ubicadas en el exterior, en Sudáfrica, Esuatini (antigua Suazilandia), Zimbabue, Zambia, Malaui, Tanzania, Kenia, Portugal y Alemania.

"Estoy aquí desde las 06.00 horas (04.00 GMT) para votar pero no lo he conseguido porque mi nombre no aparece en el censo electoral, pero ya voté en este colegio el año pasado (en las elecciones locales de octubre de 2023)", dijo a EFE Arminda Muíto, residente de la ciudad de Nampula (norte).

Este fue otro de los problemas que encontraron los votantes al acudir a las urnas este miércoles en diferentes puntos del país.

"Esta es una situación premeditada para sabotear el proceso electoral, eliminando del registro los nombres de ciudadanos que no son partidarios" del oficialista Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), denunció a EFE Gamito dos Santos Carlos, coordinador en la provincia de Nampula de la Red Mozambiqueña de Defensores de Derechos Humanos.

Esta es una de las ONG que monitoriza los comicios, entre los 11.928 observadores (11.516 nacionales y 412 extranjeros) acreditados por la CNE. Destaca entre las misiones internacionales la de la Unión Europea (UE), con 179 observadores.

También denunció "muchas irregularidades e ilegalidades", como la prohibición de entrar a los centros de votación para algunos apoderados de la oposición, uno de los cuatro candidatos que concurren por la Presidencia, el populista Venâncio Mondlane.

No se anticipan sorpresas en las que han sido las séptimas elecciones presidenciales del país y todo apunta a la victoria del candidato oficialista Daniel Chapo, del Frelimo, en el poder desde la independencia de Portugal en 1975.

Chapo tiene como principal rival al candidato de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo) y primer líder opositor del país, Ossufo Momade.

Compiten también Mondlane, con el apoyo del Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (PODEMOS) tras pasar por varias formaciones, y Lutero Simango, del Movimiento Democrático Mozambiqueño (MDM).

Los comicios se han visto eclipsados por el recrudecimiento este año de los ataques yihadistas en Cabo Delgado, que el Ejército mozambiqueño combate desde 2017 con ayuda de tropas ruandesas y de una fuerza militar de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC, en inglés).

Está previsto que los resultados provisionales se publiquen en un plazo desde el día de la votación hasta el 24 de octubre, mientras que los definitivos deberían anunciarse durante la primera semana de noviembre una vez los valide el Consejo Constitucional. EFE

