Los citricultores esperan "buenos precios ante la falta de zumo de naranja a nivel internacional", según Asaja

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado este miércoles de que, a pocas semanas para que empiece la recolección de naranjas en la Vega del Guadalquivir, "los citricultores están esperanzados en unos buenos precios, ante la falta de zumo de naranja a nivel internacional, debido fundamentalmente a la grave sequía que sufre Brasil, principal exportador mundial de zumo de naranja congelado para envasar". Según ha informado en una nota Asaja Córdoba, ante esta situación, espera que "los agricultores puedan obtener ahora un precio razonable de la naranja de zumo, lo que, a su vez, ayudará a los precios del fresco, teniendo en cuenta que los costes de producción de los cítricos se han incrementado notablemente en los últimos años". En relación con ello, Asaja ha exigido a las administraciones "que estas expectativas no se vean mermadas por la entrada de naranjas de terceros países, en los que no se producen en las mismas condiciones que en la Unión Europea (UE), lo que implica que sus costes de producción son muchos más bajos que en España y no cumplen los estándares que se exigen a nuestros productores, en cuanto al uso de fitosanitarios y otras exigencias medioambientales, entre otros agravios comparativos". En consecuencia, Asaja ha reclamado "la aplicación de cláusulas espejo de forma inmediata, pues no es razonable, ni para los agricultores, ni para los consumidores europeos, que se permita la importación de cítricos que utilizan productos prohibidos en la UE, por lo que debe exigirse que tengan límite de residuos 0 en todos los casos". Desde la organización agraria se ha recordado que "en la pasada campaña los precios fueron competitivos en la primera parte de la campaña, pero a partir de febrero se hundieron de manera sorpresiva debido a la entrada de naranja de fuera de la UE, fundamentalmente de Egipto, hecho que ha sido uno de los caballos de batalla de las protestas de agricultores en los últimos meses" y, sin embargo, "ha habido un aumento de las exportaciones de países terceros, pero sin reciprocidad alguna por parte de la UE en materia laboral y sanitaria".

