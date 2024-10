Las autoridades de Camerún desmienten los rumores sobre el estado de salud y posible muerte del presidente

Las autoridades de Camerún han desmentido este martes los rumores sobre el estado de salud del presidente del país, Paul Biya, de 91 años, después de que haya estado ausente en varios eventos a los que estaba invitado en las últimas semanas, lo que ha sido motivo de especulaciones. "Recientemente, algunos individuos malintencionados han difundido rumores sobre el supuesto mal estado de salud y la eventual muerte del presidente a través de sus redes sociales. El gabinete civil de la Presidencia tranquiliza a los cameruneses y a la comunidad internacional sobre su excelente estado de salud", ha indicado el director del gabinete, Samuel Mwondo Ayolo, a través de un comunicado. En este sentido, ha explicado que el jefe de Estado "sigue ejerciendo sus funciones en (la ciudad suiza de) Ginebra", puesto que "no ha abandonado la ciudad desde su visita a Pekín", a principios de septiembre con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación China-África, momento en el que se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. "El gabinete civil condena enérgicamente los actos que atentan contra la libertad de expresión con el único objetivo de engañar a la opinión pública local e internacional", ha agregado Mwondo Ayolo. También se ha pronunciado el Gobierno, a través de su portavoz, René Emmanuel Sadi, que ha lamentado que "desde hace varios días circulan rumores de todo tipo" a través de medios de comunicación y redes sociales sobre el estado de Biya, y ha declarado "inequívocamente que estos rumores son fantasía y pura imaginación de sus autores". "Las cadenas de televisión, en busca de un cierto reconocimiento dentro de la opinión pública, se hacen eco de ello con anuncios perentorios, acompañados de comentarios todos tan tendenciosos como los demás, pero sin conexión alguna con la realidad", ha sostenido, según reza un comunicado del Ministerio de Comunicación camerunés publicado en su perfil de la red social X. Según Sadi, el mandatario "se concedió una breve estancia privada en Europa" después de su estancia en Pekín. "Permanece, como de costumbre y dondequiera que esté, atento a la evolución de la vida nacional", ha asegurado. Con todo, ha agregado que "se encuentra bien y regresará a Camerún en los próximos días". En este contexto, el portavoz ha pedido a los ciudadanos y a aliados "a no dejarse distraer por maniobras de desinformación, instrumentalización y desestabilización orquestadas por pequeños grupos e individuos perniciosos, con fines no reconocidos". La salud de Biya se ha puesto en duda tras su ausencia tanto en la Asamblea General de la ONU, donde estaba programada su intervención, como en la cumbre de la Francofonía. Su última aparición oficial fue hace más de un mes, a principios de septiembre, en la cumbre China-África.

