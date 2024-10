El Atlético recurre la "sanción desproporcionada" de cierre parcial de la grada del Metropolitano

El Atlético de Madrid explicó este miércoles que considera "procedente" recurrir "la sanción desproporcionada" del cierre parcial de la grada de fondo sur del Metropolitano durante tres partidos, después de los incidentes ocurridos en el derbi contra el Real Madrid, ya que "perjudica a un gran número de aficionados que nada tienen que ver con lo acontecido". En un comunicado, el conjunto rojiblanco recuerda en primer lugar su "condena" a esos hechos, que obligaron a la suspensión temporal del encuentro del pasado 29 de septiembre, por el lanzamiento de objetos desde esa zona del estadio. "El Atlético de Madrid reitera su condena de los incidentes que sucedieron durante la disputa del encuentro ante el Real Madrid", empieza la nota. "Nuestro club mantiene una política de tolerancia cero contra la violencia, persiguiendo cualquier manifestación de esta índole y aplicando las sanciones previstas en nuestra normativa interna a los implicados. Nuestra colaboración con las autoridades es permanente y, en el caso referido, se trabajó conjuntamente con la Policía desde el mismo instante en que se produjeron los hechos para identificar a los implicados, tres de los cuales ya han sido expulsados de manera permanente como socios del club", añade. Además, el Atlético insiste en que todos los implicados "serán expulsados de forma permanente en cuanto sean localizados". Con todo, una vez analizada la sanción de cierre parcial de la grada que comunicó el pasado miércoles el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Atlético la considera "desproporcionada" ya "que perjudica a un gran número de aficionados que nada tienen que ver con lo acontecido y que mostraron un comportamiento ejemplar". "Creemos que el comportamiento inaceptable de unos pocos no puede suponer un castigo tan desmedido hacia una gran mayoría que no cometió ninguna falta. El gran perjudicado por todo lo ocurrido es el Atlético de Madrid y su afición y los responsables de ello son los implicados en el lanzamiento de objetos, que son quienes deben ser castigados y no el resto de la afición, que ha demostrado sobradamente su buen comportamiento. Por este motivo, consideramos procedente recurrir dicha sanción ante el Comité de Apelación", termina.

