Ejército israelí derriba un dron en el Mar Rojo y pide evacuación en un sector de Beirut

Jerusalén, 10 oct (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) informaron en la madrugada de este jueves del derribo en el Mar Rojo de un dron que no alcanzó a ingresar al espacio aéreo israelí.

En el reporte, que no adjuntó detalles de la operación, se mostró un video en el cual se observa la interceptación del aparato.

Según el diario The Times of Israel, el objeto aéreo no tripulado había sido lanzado por la Resistencia Islámica en Irak.

Por otra parte, el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que pidió la evacuación de un sector del sur de Beirut debido a la inminencia de un ataque de las IDF contra objetivos de Hizbulá.

El mensaje muestra la ubicación de un edificio señalado en color rojo junto a un texto que indica que los residentes del sector se encuentran cerca de instalaciones de interés pertenecientes a Hizbulá contra las cuales las IDF actuarán en un futuro cercano.

El pedido de evacuación fue hecho poco después de que cinco personas murieran y 12 resultaran heridas en un bombardeo israelí que tuvo como objetivo un apartamento ubicado en un hotel que acogía a familias desplazadas por la guerra al norte de la localidad de Sidón, en el sur del Líbano.EFE