Yulen Pereira sentencia a Anabel Pantoja y asegura que nunca quiso ser padre junto a ella

Tras conocerse en 'Supervivientes 2022', Anabel Pantoja y Yulen Pereira formaron una de las parejas más populares y seguidas por la prensa durante varios meses, aunque su relación se rompía fulminantemente después de la gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos en febrero de 2023. A pesar de que nunca hablaron de los motivos del fin de su historia de amor, poco después de su ruptura la influencer comenzaba una discreta relación con el exfisioterapeuta de su tía, David Rodríguez, con el que en apenas un mes se convertirá en madre de su primera hija. La sobrina de la tonadillera está en el punto de mira porque hace unos días se encontraba con su exmarido Omar Sánchez en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en Gran Canaria y, en lugar de saludarle con normalidad, giraba la cara ignorándole ante las cámaras. Un desplante al surfero del que se ha desmarcado completamente el esgrimista: "Ni lo sé ni lo quiero saber. Creo que es un tema que ya lo voy a dejar un poquito en el pasado y como no sé de lo que me estás hablando no te puedo contestar" ha afirmado, dejando en el aire si Anabel tuvo algún feo de este tipo con él. "Prefiero no contestarte a eso, la verdad. Es un tema que voy a dejar en el pasado. Las actitudes de Omar, las actitudes de Anabel, las actitudes de X personas creo que ni las voy a comentar porque ni me incumben ahora mismo en este punto de mi vida. Y ahí lo voy a dejar" ha insistido. "Creo que ya hay que pasar página. Dejémonos un poquito así, que hay que pasar página. Y lo que pase ahora con él, con ella o lo que esté pasando en el mundo del corazón, no me incumbe a mí ahora mismo. Hace tiempo. Hace tiempo que pasé página con Anabel y por eso mismo creo que no es el momento de contestar ya esas preguntas" ha zanjado, reconociendo que "el pasado está pisado" en este caso. Y sin pronunciarse sobre la inminente maternidad de la influencer, Yulen ha reconociendo que aunque siempre ha querido ser padre joven, "no" se lo planteó con la sobrina de Isabel Pantoja aunque fue durante su relación cuando Anabel reveló sus deseos de tener un bebé.

