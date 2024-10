Tomás Páramo da la última hora sobre el estado de Roca Rey tras su grave cogida en Las Ventas

Andrés Roca Rey sufría este domingo una grave cogida en el muslo en Las Ventas por la que tenía que ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza. Demostrando que los toreros están hechos de otra pasta, el peruano conseguía rematar la faena antes de abandonar el lugar en ambulancia para ser trasladado a un hospital de la capital en el que, con el apoyo incondicional de los suyos, se recupera de uno de los mayores sustos de su carrera. Íntimo amigo de Roca Rey, Tomás Páramo -presente en la plaza cuando sufrió la impactante cogida- ha sido el primero en acercarse este lunes al centro médico para visitarle y, todavía impresionado por lo sucedido, nos ha contado cómo se encuentra el diestro. "Está bien, gracias a Dios está bien. Ha pasado buena noche y, bueno, dando muchas gracias de que dentro de todo lo malo no ha sido más grave" ha explicado, apuntando que aparte del "susto", las dos cornadas "han tocado el nervio ciático": "La verdad que la cogida fue muy dura, pero no le cogió por la parte de arriba que ahí hubiese sido ya algo que hubiese podido tocar algún órgano vital y ya sería otra cosa". "Así que bueno, dando muchas gracias y ahora apoyarle y que esto es lo que hay. Estas son las dos caras de su profesión, el dolor y la gloria y esta es la realidad del toreo" ha reconocido. "Fue horroroso, la verdad... Como se han podido ver en todas las imágenes, horroroso y más cuando es una persona que quieres, que lo sufres como en tu propia carne. Así que sí, pero bueno, esto es lo que hay, la verdad" ha añadido emocionado, asegurando que por el momento se desconoce cuándo recibirá el alta para continuar con la recuperación en su finca de Sevilla. "Estará unos días de recuperación en el hospital y no sé, no tengo ni idea de cuando está previsto que salga porque es muy reciente y ha sido una operación gorda" ha apuntado. Como nos ha contado, Andrés está "bien, tranquilo". "Está con mucha paz. También yo creo que para él fue un triunfo ayer en Madrid y bueno, un final agridulce de temporada, pero bueno, está contento" ha revelado, confirmando que en este trance tan complicado el torero cuenta con el apoyo incondicional de su familia y amigos para -entre ellos Victoria Federica- para que "se recupere pronto". "Ellos desde luego que están hechos de otra pasta, porque ayer después de lo que le pasó y él seguía ahí toreando, y cualquier persona estaría en el suelo. Así que bueno, pero yo ya cuando den el alta no soy médico y no os puedo decir nada más sobre eso" ha añadido sin ocultar su admiración por el torero. Especialmente comentada ha sido la reacción de Victoria, muy asustada, tapándose el rostro al ver cómo su amigo era corneado por el toro. Como expresa Tomás, "todos estábamos muy asustados, como podréis entender. Ella y las 20.000 personas que había en la plaza, pero bueno gracias a Dios todo bien y a recuperarse pronto".

