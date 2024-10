Sindicatos de la Policía Nacional tildan de "nefasto" el dispositivo de seguridad por el partido Dépor-Málaga

Sindicatos de la Policía Nacional han calificado de "nefasto" el dispositivo de seguridad que se elaboró para el partido de alto riesgo Real Club Deportivo-Málaga CF en A Coruña. En un comunicado, y tras los incidentes registrados previos al partido, con destrozos en un local vinculados a ultras del Málaga y dos detenciones de aficionados del club coruñés, por enfrentamiento con la Policía, los sindicatos JUPOL, SUP, UFP y SPP consideran que la orden de servicio que se confeccionó para dar respuesta al partido "no estuvo a la altura de las circunstancias". "Con la información que se manejaba, ha quedado claro que había constancia en la Jefatura Superior de Policía de Galicia de que, al menos, un grupo numeroso de ultras procedentes de Málaga iba a llegar el sábado, teniendo su alojamiento previsto en la localidad de Ordes". "Por este motivo, desde las organizaciones sindicales no podemos entender como en la orden de servicio que se elaboró para dar respuesta a este partido de alto riesgo, no se reforzó con indicativos especializados en orden público la noche anterior". "Esta falta de previsión puso en riesgo la integridad física de los seis policías nacionales destinados en los radio patrullas que entraron de servicio el sábado en el turno ordinario de noche, los cuales, tuvieron que hacer frente, con apoyo de otras cuatro dotaciones de Policía Local a los altercados provocados por los ultras del frente 'Boquerón'". "Después de cercar al frente malagueño en el paseo marítimo, y cuando ya este grupo salía camino de vuelta a Ordes en 18 furgonetas, fueron emboscados por integrantes de los 'Riazor Blues' con lanzamientos de objetos contundentes y botellas, a lo que tuvieron que dar respuesta sin material de protección antidisturbios", añaden. Pese a todo, destacan la "profesionalidad" de los agentes. PP PREGUNTARÁ EN EL CONGRESO Por su parte, el PP preguntará en el Congreso sobre lo que califica como "negligente actuación" de la Subdelegación del Gobierno "al no organizar un dispositivo para el sábado sabiendo que ese día llegaban los ultras del Málaga". "La subdelegada -- señala sobre María Rivas -- tiene que dar muchas explicaciones, estaban avisados, no se entiende que no pusiesen en marcha el dispositivo el sábado ya en Ordes para que no viniesen a nuestra ciudad", afirma el portavoz del PP en el consistorio coruñés, Miguel Lorenzo.

