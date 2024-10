Sergio Gómez se suma a la concentración de España "agradecido por la oportunidad"

Las Rozas (Madrid), 8 oct (EFE).- Sergio Gómez, centrocampista de la Real Sociedad, llegó a última hora de la noche a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol, "agradecido por la oportunidad", tras ser llamado por el seleccionador Luis de la Fuente en lugar de Nico Williams, que causó baja por lesión.

"Estaba paseando con mi novia y mi perro, al volver he visto las dos llamadas de Luis, se la he devuelto y me ha comunicado la noticia", reconoció a los medios de la Federación.

"Muy contento de la llamada, agradecido por la oportunidad, quiero disfrutar por primera vez de esta experiencia y aprender mucho de los compañeros y el cuerpo técnico", añadió.

Será la primera vez que Sergio Gómez esté en la absoluta pero ya coincidió en el pasado con Luis de la Fuente. "Con el míster había coincido en las categorías inferiores, tengo muchas ganas de empezar a entrenar con el equipo y ojalá vaya muy bien esa semana", deseó.

Sergio se incorporará a los entrenamientos de España el miércoles, en una doble sesión de trabajo en Las Rozas, y formará parte de la expedición para los viajes a Murcia y Córdoba, donde la selección se enfrentará el sábado a Dinamarca y el próximo martes a Serbia. EFE