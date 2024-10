Orbán critica la ley de financiación de partidos en España tras la polémica por el préstamo húngaro a Vox

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha criticado este martes la ley de financiación de partidos en España, tras la polémica del préstamo del banco húngaro MBH a Vox para costear campañas electorales, al señalar que en algunos casos los partidos tienen problema para acceder a fondos para pagar campañas. "Hasta donde he seguido el caso, el sistema de financiación de partidos en España y otros países sobre cómo financiar campañas... me he dado cuenta de que hay un sistema en el que primero necesitas un préstamo y luego recibes dinero de las autoridades electorales", ha afirmado en rueda de prensa desde Estrasburgo, donde presentará ante el Parlamento Europeo las prioridades de la presidencia húngara del Consejo este miércoles. Bajo estas circunstancias, ha argumentado el primer ministro húngaro, "algunos partidos no tienen acceso a préstamos", y sin querer entrar directamente en el caso de Vox, se ha preguntado si esto es justo. "No es mi trabajo y no quiero implicarme en discusiones nacionales, pero de verdad, ¿qué es esto?, ¿es esto es justo?", ha señalado, en referencia al sistema español. De todos modos, Orbán ha recalcado que si "alguien" quiere financiarse en Hungría puede acceder a su sistema bancario mientras que el Ejecutivo se mantendrá al margen y no influirá en la decisión de aprobar estos préstamos. "Esta gestión corresponde a los financieros, no a los políticos húngaros", ha reiterado. De esta forma se ha referido a las informaciones sobre la formación de Santiago Abascal que reconoció haber recibido seis millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales. Vox denuncia que se ven obligados a buscar financiación en entidades extranjeras porque las españolas no quieren apoyarles monetariamente. Vox reconoce haber pedido este préstamo para costear las campañas de las elecciones municipales y generales de 2023 al banco húngaro MBH. El propietario de esta entidad es Lörinc Mészáros, que según se ha publicado es el hombre más rico de Hungría y amigo de infancia de Orbán, ahora socio de Vox en el Parlamento Europeo que saltó este verano del grupo de Conservadores y Reformistas que lidera Giorgia Meloni para unirse al grupo de los Patriotas que lidera el dirigente magiar.

Compartir nota: Guardar