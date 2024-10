María Pombo, Pablo Castellano y María García de Jaime apoyan a Andrés Roca Rey tras su grave cogida

El torero peruano Andrés Roca Rey ha vivido este domingo uno de los momentos más complicados de su carrera tras sufrir una grave cogida en el muslo durante una corrida en Las Ventas. A pesar de la gravedad de la cornada, que requirió una intervención de urgencia en la enfermería de la plaza, el torero ha mostrado su valentía al terminar la faena antes de ser trasladado en ambulancia a un hospital de Madrid. Entre quienes no han dudado en visitarlo para brindarle su respaldo se encuentra la influencer María Pombo, quien ha llegado al hospital poco después del incidente. Definiendo a su amigo como una persona "muy valiente", ha explicado que su intención es animarlo y hacerle sentir acompañado. "Venimos a visitarlo a ver qué tal está y traerle un bocata de jamón para que se le quiten las penas", ha bromeado la joven, añadiendo que tenían planes de cenar después de la corrida, aunque la situación cambió de manera inesperada: "No se puede hacer planes, porque nunca se sabe lo que puede pasar". Su marido, Pablo Castellano, también ha ido al hospital para visitar a su amigo. Asegura que, afortunadamente, la operación ha ido "muy bien" y que las lesiones han resultado ser menos graves de lo que se temía inicialmente. "Ha quedado más en un susto, o menos de lo que se esperaba, así que estamos muy contentos", ha comentado aliviado. El empresario ha revelado además que los padres del torero estaban presentes en la plaza cuando ha ocurrido el accidente, lo que ha agravado el impacto emocional para la familia: "Era el cumpleaños de su madre, imagínate el susto para todos". Por su parte, la influencer María García de Jaime también ha compartido su admiración por Roca Rey. Al llegar al hospital, ha destacado la fortaleza del torero: "Yo siempre pienso que él es como de otro planeta. Cuando he hablado con él después de la operación, me ha dicho que estas cosas pasan y que está feliz. Es increíble cómo lo afronta, ya lo tiene asumido", ha declarado sorprendida por la serenidad con la que el torero maneja la situación. "Es un gran susto, algo que nunca esperas, pero nos quedamos con que todo ha acabado bien, porque podría haber sido mucho peor".

