La Reina Sofía se da un baño de masas y recupera la sonrisa en su nueva aparición tras el escándalo

La filtración de los controvertidos audios del Rey Juan Carlos hablando con Bárbara Rey sobre la Reina Sofía no han alterado en absoluto la agenda de la Emérita, que demostrando su profesionalidad y su compromiso con la Corona reaparecía este lunes en la base aérea de Torrejón de Ardoz para presidir el XX aniversario de la creación creación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y del XV aniversario de la entrega de la Enseña Nacional. Un acto en el que la Emérita no pudo ocultar su tristeza, mostrándose seria, tensa y preocupada en varios momentos de la jornada, a pesar de sus intentos por sonreír haciendo oídos sordos al escándalo protagonizado por su marido y en el que se ha visto inmersa por las revelaciones que el Emérito hizo sobre cuestiones íntimas de su pareja a la vedette a mediados de la década de los 90. Continuando con sus compromisos con total normalidad ajena a las grabaciones de Don Juan Carlos, la Reina Sofía ha presidido este martes la entrega de los premios de la Fundación Mapfre en el Real Casino de Madrid, donde ha recibido el cariño incondicional del pueblo en este complicado momento. A su llegada al acto, donde su hija la infanta Elena -directora de Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre- la ha recibido cariñosamente, la madre de Felipe VI se ha dado un baño de masas, puesto que han sido decenas de personas las que la esperaban para aclamarla y transmitirle su apoyo incondicional. Y quizás ha sido esta espontánea muestra de cariño la que ha hecho que la Reina Emérita se haya mostrado más sonriente y animada que hace 24 horas, demostrando una vez más su papel intachable de servicio a la Casa Real a pesar del escándalo protagonizado por Don Juan Carlos que la ha sacudido de lleno. Una nueva aparición en la que Doña Sofía ha derrochado elegancia con un conjunto de pantalón oscuro y chaqueta de estampado tipo étnico, y en la que la monarca se ha esforzado por sonreír, aunque en ciertos momentos no ha podido impedir transmitir preocupación y tristeza con sus gestos.

