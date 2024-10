La Filmoteca estrena mañana en València 'Los delincuentes' de Rodrigo Moreno

La Filmoteca Valenciana estrena mañana en València el largometraje argentino 'Los delincuentes' (2023), escrito y dirigido por Rodrigo Moreno y protagonizado por Daniel Elías, Margarita Molfino, Esteban Bigliardi, Germán De Silva, Gabriela Saidon y Mariana Chaud. La película podrá volver a verse el sábado 12 de octubre, a las 20.00 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Candidata argentina a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar, 'Los delincuentes' se estrenó en la sección oficial 'Un Certain Regard' en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2023. También compitió en el Festival Internacional de Cine de Nueva York y en el Festival Internacional de Cine de Toronto. 'Los delincuentes' es una película de atracos que no se parece nada a una película de atracos y que está inspirada libremente en otra película argentina: 'Apenas un delincuente' (1949) de Hugo Fregonese. Rodrigo Moreno explica así la relación entre las dos películas: "Hay una vieja película argentina que trabaja con la idea de los empleados robando dinero de su propio trabajo para dejar así de trabajar y ser libres: 'Apenas un delincuente', de Hugo Fregonese. Bauticé a Morán pensando en ese personaje, que también se llamaba así, pero las dos películas sólo comparten ese punto. Es un vínculo ligero con el viejo cine argentino". Moreno también señala que sus películas anteriores "estaban aisladas de la historia del cine argentino, y no me sentía cómodo con eso, así que en 'Los delincuentes' quería dialogar con nuestra propia historia. La sociedad moderna nos ha empujado a vivir vidas que no queremos vivir. Hay obligaciones que nos despojan de nuestras libertades. Ahora, en tiempos de crisis económica, dependemos de las obligaciones más que nunca, pero también dependemos de la tecnología. Nuestra existencia se ha vuelto totalmente dependiente". 'Los delincuentes' tiene como protagonistas a Román y Morán, dos empleados de una pequeña sucursal bancaria en Buenos Aires. Con la única intención de dejar atrás una rutina que los hunde día a día en una existencia cada vez más gris, Morán, en colaboración con su compañero, lleva a cabo un audaz plan: robar del banco una suma de dinero equivalente a todos los sueldos que ganarían hasta jubilarse. Los dos amigos siguen llevando a cabo el plan hasta las últimas consecuencias. RODRIGO MORENO Rodrigo Moreno nació en Buenos Aires en octubre de 1972. Estudió cine y se graduó del programa de dirección en la Universidad del Cine de Buenos Aires, donde ha enseñado dirección y escritura de guiones. En 1993 escribió y dirigió su primer cortometraje, 'Nosotros', que ganó el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. En 2006 dirigió su primer largometraje en solitario, 'El custodio'. Su película de 2011, 'A Mysterious World' se estrenó en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín.

